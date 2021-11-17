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مسؤول مصري يوضح إمكانية وصول العقارب والثعابين إلى القاهرة

مسؤول مصري يوضح إمكانية وصول العقارب والثعابين إلى القاهرة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث شاكر أبو المعاطي، رئيس قسم الأرصاد الجوية بمركز البحوث الزراعية في مصر، عن إمكانية وصول العقارب والثعابين التي ظهرت في أسوان الأسبوع الماضي، إلى العاصمة القاهرة.

وقال أبو المعاطي في حديثه لقناة (صدى البلد): "يمكن أن تصل العقارب والثعابين إلي القاهرة من خلال النيل بفعل التغيرات المناخية، لكن في النهاية العمارات السكنية والبنايات تجعل من الصعب انتشارها في القاهرة".

وكشف عن أسباب ظهور العقارب والثعابين في مدينة أسوان، مبيناً أن "العقارب والثعابين تسكن في الجبال وتختفي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعند هطول الأمطار تجرفها السيول من الجبال وتبدأ في الانتشار".

وقدم أبو المعاطي نصائح عدة لقاطني ومزارعي محافظات الجنوب، أبرزها توخي الحذر عند هطول الأمطار وارتداء الحذاء أثناء السير حتى لا يتعرضون للدغات العقارب أو الثعابين، كما نصح جميع المواطنين بضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى عند التعرض للدغات العقارب أو الثعابين.

وأشار رئيس قسم الأرصاد الجوية بمركز البحوث الزراعية إلى أن انتشار الحشرات والعقارب والثعابين في أسوان حالة مؤقتة، وعندما تجف مياه الأمطار ستعود مرة أخرى إلى جحورها.

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