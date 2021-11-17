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تفاصيل تحقيق السعودية مع ثلاثة أشخاص من "رابطة العالم الإسلامي" بتهمة الرشوة

تفاصيل تحقيق السعودية مع ثلاثة أشخاص من "رابطة العالم الإسلامي" بتهمة الرشوة
رابطة العالم الإسلامي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، بأنها باشرت التحقيق مع ثلاثة من منسوبي رابطة العالم الإسلامي، متهمين بتلقي رشوة مالية تصل إلى 5 ملايين و767 ألف ريال (1.54 مليون دولار). 

وقالت الهيئة في بيان على لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن التحقيق جاء في إطار مجموعة من القضايا التي باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها تواصل استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين".

وحصل المتهمون الثلاثة على مبلغ الرشوة من مدير أحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع الرابطة، مقابل موافقتهم على إضافة 27 مليون ريال (7.200 ملايين دولار) إلى قيمة أحد المشروعات التي تعمل عليها الشركة.

وتسلّم الموظفون المبالغ محل التحقيق على حسابات بنكية تخص أقربائهم بهدف إخفائها.

ولفتت الهيئة إلى أنها باشرت التحقيقات في 16 قضية خلال الفترة الماضية، طالت موظفين ومديرين في قطاع عدد من القطاعات.

وتصدر نزاهة بين الحين والآخر قائمة بالقضايا التي قامت بالتحقيق فيها؛ لتأكيد مواصلة عملها الذي تقول إنه يرمي إلى القضاء على الفساد في عموم المملكة.

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