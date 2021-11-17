الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصطفى عودة من الحي الجنوبي في طولكرم، والشابين يوسف الطاهر ورابح فشافشة من جنين والشاب نمر يونس من قرية سنيريا قرب قلقيلية.





كما اعتقلت الناشط أنس الأسطة من مدينة نابلس، وهو رئيس قائمة نبض البلد الانتخابية، والشاب حسن فراس أبو الحسن من قرية عينبوس قرب المدينة.



وفي القدس المحتلة، اعتقل الجنود الشاب أحمد أبو الرومي من بلدة العيسوية شرقاً، والشاب محمود موسى صبيح ومحمود أبو تركي من الخليل.



وفي بلدة بلعين غرب رام الله، اعتقل الجنود أربعة شبان هم يمان خالد وبراء رياض وجهاد باسم وياسين أبو سمعة.





شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت خمسة عشر مواطناً بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة.