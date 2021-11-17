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شؤون فلسطينية

الاحتلال يستولي على 5 دونمات من أراضي جبل الريسان غرب رام الله

الاحتلال يستولي على 5 دونمات من أراضي جبل الريسان غرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال، على 5 دونمات من أراضي جبل الريسان، الذي يتوسط قرى: راس كركر، وخربثا بني حارث، وكفر نعمة، ودير بزيع، غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين من قرية بلعين، غرب رام الله.

وقالت مصادر أمنية لمراسلنا إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: يمان خالد، وبراء رياض، وجهاد باسم، وياسين أبو سمعة.

إلى ذلك، احتشد مستوطنون عند مدخل بلدة سنجل شمال رام الله، بحماية قوات الاحتلال، واعاقوا حركة السير، ورددوا هتافات عنصرية، وحاولوا الاعتداء على منازل المواطنين القريبة.

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