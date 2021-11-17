تقديرات أولية: الجزائر اشترت 600 ألف طن من القمح في مناقصة





ومن المتوقع صدور المزيد من التقديرات التفصيلية للأسعار في وقت لاحق، فيما لا تكشف الجزائر عن نتائج مناقصاتها، وتعتمد تقارير الشراء على تقديرات التجار.



وفي وقت سابق، طلبت الجزائر شراء قمح للشحن على ثلاث فترات من مناطق التوريد الرئيسية التي تشمل أوروبا، في الفترة بين 16-31 كاناون الأول/ ديسمبر 2021، وفي الفترة بين 1-15 كانون الثاني/ يناير، و16-31 كانون الثاني/ يناير من عام 2022.





رام الله - دنيا الوطنأفاد تجار أوروبيون في تقديرات أولية، اليوم الأربعاء، بأن الديوان المهني للحبوب في الجزائر اشترى ما لا يقل عن 600 ألف طن من قمح الطحين من منشأ اختياري، في مناقصة دولية أمس الثلاثاء.وذكر التجار: "أن التقديرات لسعر الشراء تدور حول 382.50 دولار و 384 دولاراً للطن شاملاً تكلفة الشحن، وهي مماثلة أيضا لتقديرات مساء الثلاثاء"، وفق ما نقلته (روسيا اليوم).