5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال الإداري

رام الله - دنيا الوطنأفاد نادي الأسير اليوم الأربعاء، بأن خمسة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس، المضرب منذ 126 يوما.وذكر في بيانه الصحفي اليومي، أن الأسرى المضربين إلى جانب الفسفوس، هم: علاء الأعرج منذ (102 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (92 يوما)، ولؤي الأشقر المضرب منذ (38 يومًا)، عياد الهريمي المضرب عن الطعام منذ (56 يوما).فيما يخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن الطعام منذ (40 يوما)، تضامنا مع الأسرى الأربعة.وبدوره، أشار الناطق الاعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إلى أن الأسرى الخمسة يعانون أوضاعا صحية غاية في الخطورة، من نقص كمية السوائل والفيتامينات، وعدم انتظام في دقات القلب، وإنهاك وإعياء شديدين، خاصة الأسيرين الفسفوس، لافتا إلى أن هناك احتمالية لتعرضه لانتكاسة صحية مفاجأة، الأمر الذي يؤثر على الجهاز العصبي والدماغ.