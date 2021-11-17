الوحيدي: الأسرى الفلسطينيون المضربين عن الطعام في خطر شديد





وقال الوحيدي:" ان التخوفات من إصابتهم بأمراض مزمنة في الكلى والقلب والرئتين والجهاز العصبي وحالة الأسير كايد الفسفوس الذي وصل اليوم الأربعاء إلى اليوم 126 في الاضراب المفتوح عن الطعام دون مدعمات وهم يعانون من فقدان الذاكرة وظهور علامات تشير إلى بداية التجلط في الدم وفقدان السوائل وانخفاض ضغط الدم وعدم انتظام دقات القلب ومن آلام شديدة في كافة أنحاء الجسم".



وأضاف "ان حياة الأسرى المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري التعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي في خطر شديد في ظل التغول الإسرائيلي الذي زاد منذ تولت دولة الاحتلال الإسرائيلي رئاسة اللجنة القانونية السادسة بالأمم المتحدة في يوم الاثنين الموافق 13 حزيران 2016 ومنذ قامت الأمم المتحدة بضم دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى قوات حفظ السلام في العالم، فلا يجوز لنصوص حقوق الانسان أن تقف دون حراك وملاحقة لسفير دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة المجرم جلعاد أردان الذي قام بتمزيق التقرير السنوي للمجلس الدولي لحقوق الانسان في اجتماع بالأمم المتحدة، وهو صاحب التوصيات الشيطانية في تشديد الخناق على الأسرى الفلسطينيين واستهداف حياتهم" .



وتابع "نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن الأسرى الفلسطينيين وعموم الشعب الفلسطيني ينظرون بحزن وقلق على الأمم المتحدة التي باتت منابرها وباحاتها وساحاتها وقاعاتها الدولية والإنسانية فريسة بين أنياب مجرمي الحرب الإسرائيليين دون إفساح المجال أمام الضحية الحقيقية وهم الأسرى الفلسطينيين ليقولوا كلمتهم أمام العالم حيث لا يجوز الاستمرار بسياسة الكيل بمكيالين اتجاه قضيتهم العادلة وإن المساواة بين الضحية والجلاد تعني غياب العدالة الدولية وهذا يعتبر من أشد أنواع الظلم للضحية ".



ودعا الأمم المتحدة لأن تنفض عنها غبار التراجع والصمت إزاء ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وأن تعمل على استرجاع دورها التاريخي في الانتصار لحقوق الانسان.



وأوضح أن وصول الأسرى كايد الفسفوس إلى اليوم 126 والأسير علاء الأعرج إلى اليوم 102 والأسير هشام أبو هواش إلى اليوم 93 والأسير عياد الهريمي إلى اليوم 56 ولؤي الأشقر إلى اليوم 38 رفضا للاعتقال الإداري التعسفي.



واختتم نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، قوله: " إن معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أسقطت أوراق التوت عن عورة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية التي ما تزال تغط في عجزها وتدور في فلك التعبير عن القلق ومحاولة رفع العتب ما يستدعي عملا فلسطينيا أكبر على كافة الجبهات لجعل معاناة الأسرى وهم الضحية الحقيقية قضية رأي عام دولي على طرق انتزاع الحق الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير من بين أنياب الاحتلال الإسرائيلي".





رام الله - دنيا الوطنأكد نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، أن أوضاع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري التعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي في خطر شديد.