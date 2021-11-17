شؤون فلسطينية

الوحيدي: الأسرى الفلسطينيون المضربين عن الطعام في خطر شديد

الوحيدي: الأسرى الفلسطينيون المضربين عن الطعام في خطر شديد
رام الله - دنيا الوطن
أكد نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، أن أوضاع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري التعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي في خطر شديد.

وقال الوحيدي:" ان التخوفات من إصابتهم بأمراض مزمنة في الكلى والقلب والرئتين والجهاز العصبي وحالة الأسير كايد الفسفوس الذي وصل اليوم الأربعاء إلى اليوم 126 في الاضراب المفتوح عن الطعام دون مدعمات وهم يعانون من فقدان الذاكرة وظهور علامات تشير إلى بداية التجلط في الدم وفقدان السوائل وانخفاض ضغط الدم وعدم انتظام دقات القلب ومن آلام شديدة في كافة أنحاء الجسم".

وأضاف "ان حياة الأسرى المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري التعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي في خطر شديد في ظل التغول الإسرائيلي الذي زاد منذ تولت دولة الاحتلال الإسرائيلي رئاسة اللجنة القانونية السادسة بالأمم المتحدة في يوم الاثنين الموافق 13 حزيران 2016 ومنذ قامت الأمم المتحدة بضم دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى قوات حفظ السلام في العالم، فلا يجوز لنصوص حقوق الانسان أن تقف دون حراك وملاحقة لسفير دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة المجرم جلعاد أردان الذي قام بتمزيق التقرير السنوي للمجلس الدولي لحقوق الانسان في اجتماع بالأمم المتحدة، وهو صاحب التوصيات الشيطانية في تشديد الخناق على الأسرى الفلسطينيين واستهداف حياتهم" . 

وتابع "نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن الأسرى الفلسطينيين وعموم الشعب الفلسطيني ينظرون بحزن وقلق على الأمم المتحدة التي باتت منابرها وباحاتها وساحاتها وقاعاتها الدولية والإنسانية فريسة بين أنياب مجرمي الحرب الإسرائيليين دون إفساح المجال أمام الضحية الحقيقية وهم الأسرى الفلسطينيين ليقولوا كلمتهم أمام العالم حيث لا يجوز الاستمرار بسياسة الكيل بمكيالين اتجاه قضيتهم العادلة وإن المساواة بين الضحية والجلاد تعني غياب العدالة الدولية وهذا يعتبر من أشد أنواع الظلم للضحية ".

ودعا الأمم المتحدة لأن تنفض عنها غبار التراجع والصمت إزاء ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وأن تعمل على استرجاع دورها التاريخي في الانتصار لحقوق الانسان.

وأوضح أن وصول الأسرى كايد الفسفوس إلى اليوم 126 والأسير علاء الأعرج إلى اليوم 102 والأسير هشام أبو هواش إلى اليوم 93 والأسير عياد الهريمي إلى اليوم 56 ولؤي الأشقر إلى اليوم 38 رفضا للاعتقال الإداري التعسفي.

واختتم نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، قوله: " إن معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أسقطت أوراق التوت عن عورة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية التي ما تزال تغط في عجزها وتدور في فلك التعبير عن القلق ومحاولة رفع العتب ما يستدعي عملا فلسطينيا أكبر على كافة الجبهات لجعل معاناة الأسرى وهم الضحية الحقيقية قضية رأي عام دولي على طرق انتزاع الحق الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير من بين أنياب الاحتلال الإسرائيلي".

أخبار ذات صلة

حالة معابر قطاع غزة اليوم الأربعاء

حالة معابر قطاع غزة اليوم الأربعاء

5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال الإداري

5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال الإداري

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من طولكرم

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من طولكرم

اصابة عشرات الطلبة في اعتداء لقوات الاحتلال على طلبة اللبن الشرقية

اصابة عشرات الطلبة في اعتداء لقوات الاحتلال على طلبة اللبن الشرقية

مجموعة من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مجموعة من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

الاحتلال يعتقل مواطنين من جبع جنوب جنين

الاحتلال يعتقل مواطنين من جبع جنوب جنين

أسعار الخضراوت في أسواق غزة اليوم الأربعاء

أسعار الخضراوت في أسواق غزة اليوم الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من طولكرم

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من طولكرم

الاحتلال يعتقل مواطنين من جبع جنوب جنين

الاحتلال يعتقل مواطنين من جبع جنوب جنين

الوحيدي: الأسرى الفلسطينيون المضربين عن الطعام في خطر شديد

الوحيدي: الأسرى الفلسطينيون المضربين عن الطعام في خطر شديد

قيادي في (حماس) يدعو أهالي الخليل للوحدة وتحريك القوة ضد الاحتلال

قيادي في (حماس) يدعو أهالي الخليل للوحدة وتحريك القوة ضد الاحتلال

مواجهات في سلوان وقوات الاحتلال تغلق شارع عين اللوزة

مواجهات في سلوان وقوات الاحتلال تغلق شارع عين اللوزة

قوات الاحتلال تصادر 5 دونمات من أراضي جبل الريسان

قوات الاحتلال تصادر 5 دونمات من أراضي جبل الريسان

الهباش يبحث مع وزير خارجية مالي العلاقات الثنائية وتطورات القضية الفلسطينية

الهباش يبحث مع وزير خارجية مالي العلاقات الثنائية وتطورات القضية الفلسطينية

&#34;الشؤون الدينية&#34; التركية تستأنف تنظيم رحلات إلى القدس

"الشؤون الدينية" التركية تستأنف تنظيم رحلات إلى القدس

منوعات

أديل تكشف عن تفاصيل مثيرة حول حياتها الشخصية

أديل تكشف عن تفاصيل مثيرة حول حياتها الشخصية

شاهد: الجمهور يهاجم زوج نيللي كريم بسبب هذا التصرف

شاهد: الجمهور يهاجم زوج نيللي كريم بسبب هذا التصرف

ماجد المصري يكشف سبب رفضه دخول زوجته وبناته المجال الفني

ماجد المصري يكشف سبب رفضه دخول زوجته وبناته المجال الفني

فريال يوسف تكشف عن المرض الخطير الذي أبعدها عن الفن

فريال يوسف تكشف عن المرض الخطير الذي أبعدها عن الفن

آخر التطورات الجديدة لحالة خالد الصاوي الصحية

آخر التطورات الجديدة لحالة خالد الصاوي الصحية

أنغام تتصدر الترند بعد طرح كليب أغنيتها الجديدة (هتشتاقوا)

أنغام تتصدر الترند بعد طرح كليب أغنيتها الجديدة (هتشتاقوا)

دينا تكشف حقيقة زواجها بعد ظهورها بفستان الزفاف

دينا تكشف حقيقة زواجها بعد ظهورها بفستان الزفاف

شاهد: الفنانة السعودية إلهام علي بإطلالة تخطف أنظار الجميع

شاهد: الفنانة السعودية إلهام علي بإطلالة تخطف أنظار الجميع

زينة تكشف عن سر عدم مشاركتها بهذا الفيلم والمسلسل

زينة تكشف عن سر عدم مشاركتها بهذا الفيلم والمسلسل

حنان مطاوع تصدم الجميع ببطل مسلسلها الجديد

حنان مطاوع تصدم الجميع ببطل مسلسلها الجديد

عربي

أغلبهم لبنانيون.. الكويت تضع 100 مقيم على قوائم &#34;أمن الدولة&#34;

أغلبهم لبنانيون.. الكويت تضع 100 مقيم على قوائم "أمن الدولة"

السيسي يصدر توجيهاً جديداً بخصوص (كورونا)

السيسي يصدر توجيهاً جديداً بخصوص (كورونا)

قرداحي يرد على &#34;تهريب أمواله للخارج&#34; بعد الأزمة الدبلوماسية مع الخليج

قرداحي يرد على "تهريب أمواله للخارج" بعد الأزمة الدبلوماسية مع الخليج

مصر: قتيلان ومصابون بحادث تصادم قطار وسيارة

مصر: قتيلان ومصابون بحادث تصادم قطار وسيارة