الهباش يبحث مع وزير خارجية مالي العلاقات الثنائية وتطورات القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنبحث الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية مع وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله جوب في العاصمة باماكو ، التطورات السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية إضافة إلى التعاون المشترك بين البلدين.ووضع الهباش وزير خارجية مالي في صورة آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين والاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، داعياً الى تضافر جهود الأمة وأحرار العالم لوقف الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني وإنهاء جريمة الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، ووقف مخططات التهويد التي تستهدف مدينة القدس ومقدساتها.وأثنى قاضي القضاة خلال اللقاء على موقف جمهورية مالي الداعم للقضية الفلسطينية والذي تجسد في رفض مالي وعدد من الدول الأفريقية لمحاولات دولة الاحتلال الانضمام لمنظومة الاتحاد الأفريقي، مؤكداً أن هذا الموقف محل احترام وتقدير من القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، محذراً في ذات الوقت من محاولات دولة الاحتلال لاختراق الساحة الأفريقية التي تشكل سداً منيعاً أمام أنظمة القمع والفصل العنصري والتي عانت منها شعوب أفريقيا في الماضي وما زالت دولة الاحتلال حتى اليوم تمثل دولة إرهاب وفصل عنصري تمارس الإجرام بحق الشعب الفلسطيني ومقدساتهمن جانبه أكد وزير خارجية مالي ثبات موقف بلاده من القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس .ويرافق الهباش خلال زيارته الرسمية لجمهورية مالي أمين عام المجلس القضائي الشرعي القاضي جاد الجعبري، وقاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية فاروق عديلي، ومدير مكتب قاضي القضاة حمزة دعنا، بحضور سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مالي هادي شبلي .