الهباش يلتقي رئيس البرلمان الانتقالي في مالي

رام الله - دنيا الوطنالتقى الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية مع رئيس البرلمان الانتقالي في جمهورية مالي ماليك دياو، وذلك اليوم الثلاثاء في مقر البرلمان الانتقالي في العاصمة بامكو .ووضع الهباش رئيس البرلمان المالي في صورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والخطوات التي تتخذها القيادة الفلسطينية للحفاظ على الحقوق الفلسطينية وبالذات في مدينة القدس المحتلة، على الرغم مما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من سياسات وإجراءات عدوانية.من جانبه أكد رئيس البرلمان الانتقالي لجمهورية مالي ماليك دياو، دعم بلاده المطلق لفلسطين وحقوق شعبها، وصولا لتمكينهم من تحقيق آمالهم وتطلعاتهم المشروعة تحت كل الظروف، حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مشددًا على ثبات موقف بلاده من القضية الفلسطينية.وقد جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات كافة.ويرافق الهباش خلال زيارته الرسمية لجمهورية مالي أمين عام المجلس القضائي الشرعي القاضي جاد الجعبري، وقاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية فاروق عديلي، ومدير مكتب قاضي القضاة حمزة دعنا، بحضور سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مالي هادي شبلي .