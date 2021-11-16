شؤون فلسطينية

الهباش يلتقي رئيس البرلمان الانتقالي في مالي

الهباش يلتقي رئيس البرلمان الانتقالي في مالي
رام الله - دنيا الوطن
التقى الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية مع رئيس البرلمان الانتقالي في جمهورية مالي ماليك دياو، وذلك اليوم الثلاثاء في مقر البرلمان الانتقالي في العاصمة بامكو .

ووضع الهباش رئيس البرلمان المالي في صورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والخطوات التي تتخذها القيادة الفلسطينية للحفاظ على الحقوق الفلسطينية وبالذات في مدينة القدس المحتلة، على الرغم مما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من سياسات وإجراءات عدوانية.

من جانبه أكد رئيس البرلمان الانتقالي لجمهورية مالي ماليك دياو، دعم بلاده المطلق لفلسطين وحقوق شعبها، وصولا لتمكينهم من تحقيق آمالهم وتطلعاتهم المشروعة تحت كل الظروف، حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مشددًا على ثبات موقف بلاده من القضية الفلسطينية.

وقد جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات كافة.

ويرافق الهباش خلال زيارته الرسمية لجمهورية مالي أمين عام المجلس القضائي الشرعي القاضي جاد الجعبري، وقاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية فاروق عديلي، ومدير مكتب قاضي القضاة حمزة دعنا، بحضور سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مالي هادي شبلي .

أخبار ذات صلة

الهباش يبحث مع وزير خارجية مالي العلاقات الثنائية وتطورات القضية الفلسطينية

الهباش يبحث مع وزير خارجية مالي العلاقات الثنائية وتطورات القضية الفلسطينية

&#34;الشؤون الدينية&#34; التركية تستأنف تنظيم رحلات إلى القدس

"الشؤون الدينية" التركية تستأنف تنظيم رحلات إلى القدس

راصد: اضطرابات جوية متوقعة خلال أيام

راصد: اضطرابات جوية متوقعة خلال أيام

القدس: الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في رأس العامود

القدس: الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في رأس العامود

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل حدث &#34;مقلق&#34; وقع في بحر غزة

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل حدث "مقلق" وقع في بحر غزة

طولكرم: وفاة مواطن إثر إصابته بعيار ناري قبل عدة أيام

طولكرم: وفاة مواطن إثر إصابته بعيار ناري قبل عدة أيام

المجتمع الدولي يؤكد بأغلبية ساحقة على دعمه لـ (أونروا)

المجتمع الدولي يؤكد بأغلبية ساحقة على دعمه لـ (أونروا)

اشتية يصل أوسلو للمشاركة باجتماع المانحين وعقد لقاءات ثنائية مع الحكومة النرويجية

اشتية يصل أوسلو للمشاركة باجتماع المانحين وعقد لقاءات ثنائية مع الحكومة النرويجية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش يبحث مع وزير خارجية مالي العلاقات الثنائية وتطورات القضية الفلسطينية

الهباش يبحث مع وزير خارجية مالي العلاقات الثنائية وتطورات القضية الفلسطينية

طولكرم: وفاة مواطن إثر إصابته بعيار ناري قبل عدة أيام

طولكرم: وفاة مواطن إثر إصابته بعيار ناري قبل عدة أيام

ليبرمان يكشف عدد الوحدات الاستيطانية التي سيتم بناؤها سنوياً

ليبرمان يكشف عدد الوحدات الاستيطانية التي سيتم بناؤها سنوياً

تفاصيل اجتماع المالكي بنظيره الأردني على هامش مؤتمر المانحين

تفاصيل اجتماع المالكي بنظيره الأردني على هامش مؤتمر المانحين

القدس: الاحتلال يغلق شارع &#34;عين اللوزة&#34; بسلوان

القدس: الاحتلال يغلق شارع "عين اللوزة" بسلوان

الجبهة الشعبية تدعو إلى استنزاف الاحتلال بكافة الأشكال الممكنة

الجبهة الشعبية تدعو إلى استنزاف الاحتلال بكافة الأشكال الممكنة

مستعربون يختطفون ثلاثة مواطنين جنوب نابلس

مستعربون يختطفون ثلاثة مواطنين جنوب نابلس

مصلحة السجون تنقل أسرى من سجن جلبوع للسجون الأخرى.. لهذا السبب

مصلحة السجون تنقل أسرى من سجن جلبوع للسجون الأخرى.. لهذا السبب

منوعات

ماجد المصري يكشف سبب رفضه دخول زوجته وبناته المجال الفني

ماجد المصري يكشف سبب رفضه دخول زوجته وبناته المجال الفني

فريال يوسف تكشف عن المرض الخطير الذي أبعدها عن الفن

فريال يوسف تكشف عن المرض الخطير الذي أبعدها عن الفن

آخر التطورات الجديدة لحالة خالد الصاوي الصحية

آخر التطورات الجديدة لحالة خالد الصاوي الصحية

أنغام تتصدر الترند بعد طرح كليب أغنيتها الجديدة (هتشتاقوا)

أنغام تتصدر الترند بعد طرح كليب أغنيتها الجديدة (هتشتاقوا)

دينا تكشف حقيقة زواجها بعد ظهورها بفستان الزفاف

دينا تكشف حقيقة زواجها بعد ظهورها بفستان الزفاف

شاهد: الفنانة السعودية إلهام علي بإطلالة تخطف أنظار الجميع

شاهد: الفنانة السعودية إلهام علي بإطلالة تخطف أنظار الجميع

زينة تكشف عن سر عدم مشاركتها بهذا الفيلم والمسلسل

زينة تكشف عن سر عدم مشاركتها بهذا الفيلم والمسلسل

حنان مطاوع تصدم الجميع ببطل مسلسلها الجديد

حنان مطاوع تصدم الجميع ببطل مسلسلها الجديد

سميحة أيوب تهاجم منتقدي مسرحية (المومس الفاضلة)

سميحة أيوب تهاجم منتقدي مسرحية (المومس الفاضلة)

غادة عبد الرازق تكشف عن سرّ عدم حضورها المهرجانات

غادة عبد الرازق تكشف عن سرّ عدم حضورها المهرجانات

عربي

السيسي يصدر توجيهاً جديداً بخصوص (كورونا)

السيسي يصدر توجيهاً جديداً بخصوص (كورونا)

قرداحي يرد على &#34;تهريب أمواله للخارج&#34; بعد الأزمة الدبلوماسية مع الخليج

قرداحي يرد على "تهريب أمواله للخارج" بعد الأزمة الدبلوماسية مع الخليج

مصر: قتيلان ومصابون بحادث تصادم قطار وسيارة

مصر: قتيلان ومصابون بحادث تصادم قطار وسيارة

وزير الخارجية التركي يلتقي الرئيس اللبناني ويعلق على أزمة الخليج

وزير الخارجية التركي يلتقي الرئيس اللبناني ويعلق على أزمة الخليج