القدس: الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في رأس العامود

رام الله - دنيا الوطنأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، المواطن إياد برقان، على هدم منزله قيد الإنشاء ذاتيا في حي رأس العامود بالقدس.وقال عبد الرحمن برقان، شقيق صاحب المنزل: إن سلطات الاحتلال أجبرتهم على هدم المنزل البالغة مساحته 350 مترا مربعا، والمكون من طابقين، تحت تهديد الغرامات المالية الباهظة التي تفرضها بلدية الاحتلال في حال قامت طواقمها بالهدم.وهدم برقان وعائلته المنزل بواسطة جرافة خاصة، والذي بلغت تكلفته نحو 700 ألف شيكل.