دولي

مخاوف من تجدد النزاع.. أرمينيا تعلن عن سقوط قتلى وجرحى بهجوم للقوات الأذربيجانية

مخاوف من تجدد النزاع.. أرمينيا تعلن عن سقوط قتلى وجرحى بهجوم للقوات الأذربيجانية
رام الله - دنيا الوطن
تكبدت أرمينيا اليوم الثلاثاء، "خسائر" بشرية في تجدد للمعارك مع أذربيجان.

يأتي هذا الحدث ليثير المخاوف مرة أخرى، من تجدد النزاع الذي اندلع العام الماضي بين البلدين الخصمين في منطقة القوقاز.

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان عن أن "هجوما للقوات الأذربيجانية على مواقع للقوات الأرمنية أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأرميني" مضيفة أن يريفان فقدت السيطرة أيضا على "موقعين عسكريين"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وأول أمس الأحد، تبادلت أرمينيا وأذربيجان إطلاق النار على الحدود قرب إقليم ناغورني قره باغ الذي شهد العام الماضي حربا بين هذين البلدين الواقعين في القوقاز. 

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية قد قالت في بيان الأحد إن "وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية حاولت (شن) هجوم في الاتجاه الشرقي للحدود الأرمينية-الأذربيجانية. بدأ تبادل إطلاق نار كثيف". 

وأكدت الوزارة أنها "تصدت لمحاولات العدو التموضع في المنطقة" لكنها أقرت بأن "الوضع لا يزال متوترا".

في المقابل، أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية ليل السبت الأحد بأن الجيش الأرميني وجه "طلقات مكثفة منتظمة وغير معقولة" لعدة مواقع أذربيجانية، من بينها مقاطعة كالباجار، التي استعادت باكو السيطرة عليها في 2020 بعدما خضعت لقرابة ثلاثة عقود لسيطرة أرمينيا. 

وأكدت الوزارة الأذرية أنها "اتخذت التدابير الملائمة لوضع حد للاستفزازات".

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربا قصيرة أسفرت عن سقوط 6000 قتيل، في خريف 2020 حول إقليم ناغورني قره باغ الذي سبق أن شهد حربا دامية في التسعينيات. 

وانتهى النزاع بهزيمة أرمينيا التي أرغمت على التخلي عن مناطق عدة تشكل درعا حول الجيب الانفصالي.

وعلى الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق نار ونشر جنود روس لحفظ السلام، لا تزال التوترات قوية بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين. كما يتحدث الطرفان بشكل منتظم عن اندلاع أعمال عنف وسقوط ضحايا في صفوف الجيش.

أخبار ذات صلة

&#34;تجسس سياسي وعسكري&#34;.. وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل جديدة حول الزوجين الإسرائيلييْن

"تجسس سياسي وعسكري".. وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل جديدة حول الزوجين الإسرائيلييْن

(فايزر) تعلن عن اتفاق للحصول على ترخيص عالمي لعقار ضد (كورونا)

(فايزر) تعلن عن اتفاق للحصول على ترخيص عالمي لعقار ضد (كورونا)

قناة (كان): 500 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات خلال أشهر

قناة (كان): 500 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات خلال أشهر

كولومبيا تُبعد عنصرين من &#34;حزب الله&#34; عن أراضيها

كولومبيا تُبعد عنصرين من "حزب الله" عن أراضيها

تأجيل شهادة نتنياهو في القضية 4000

تأجيل شهادة نتنياهو في القضية 4000

شرطة الاحتلال: تحييد قذيفة منذ الحرب العالمية الأولى في بتاح تكفا

شرطة الاحتلال: تحييد قذيفة منذ الحرب العالمية الأولى في بتاح تكفا

غاتس يُعين مستشاراً له بشأن قضايا الاستيطان

غاتس يُعين مستشاراً له بشأن قضايا الاستيطان

وزيرة إسرائيلية تطالب بإلغاء صفقة أنابيب نفط مع شركة إماراتية

وزيرة إسرائيلية تطالب بإلغاء صفقة أنابيب نفط مع شركة إماراتية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طولكرم: وفاة مواطن إثر إصابته بعيار ناري قبل عدة أيام

طولكرم: وفاة مواطن إثر إصابته بعيار ناري قبل عدة أيام

ليبرمان يكشف عدد الوحدات الاستيطانية التي سيتم بناؤها سنوياً

ليبرمان يكشف عدد الوحدات الاستيطانية التي سيتم بناؤها سنوياً

تفاصيل اجتماع المالكي بنظيره الأردني على هامش مؤتمر المانحين

تفاصيل اجتماع المالكي بنظيره الأردني على هامش مؤتمر المانحين

القدس: الاحتلال يغلق شارع &#34;عين اللوزة&#34; بسلوان

القدس: الاحتلال يغلق شارع "عين اللوزة" بسلوان

الجبهة الشعبية تدعو إلى استنزاف الاحتلال بكافة الأشكال الممكنة

الجبهة الشعبية تدعو إلى استنزاف الاحتلال بكافة الأشكال الممكنة

مستعربون يختطفون ثلاثة مواطنين جنوب نابلس

مستعربون يختطفون ثلاثة مواطنين جنوب نابلس

مصلحة السجون تنقل أسرى من سجن جلبوع للسجون الأخرى.. لهذا السبب

مصلحة السجون تنقل أسرى من سجن جلبوع للسجون الأخرى.. لهذا السبب

جامعة بوليتكنك فلسطين تستنكر أحداث حرم جامعة الخليل المؤسفة

جامعة بوليتكنك فلسطين تستنكر أحداث حرم جامعة الخليل المؤسفة

منوعات

ماجد المصري يكشف سبب رفضه دخول زوجته وبناته المجال الفني

ماجد المصري يكشف سبب رفضه دخول زوجته وبناته المجال الفني

فريال يوسف تكشف عن المرض الخطير الذي أبعدها عن الفن

فريال يوسف تكشف عن المرض الخطير الذي أبعدها عن الفن

آخر التطورات الجديدة لحالة خالد الصاوي الصحية

آخر التطورات الجديدة لحالة خالد الصاوي الصحية

أنغام تتصدر الترند بعد طرح كليب أغنيتها الجديدة (هتشتاقوا)

أنغام تتصدر الترند بعد طرح كليب أغنيتها الجديدة (هتشتاقوا)

دينا تكشف حقيقة زواجها بعد ظهورها بفستان الزفاف

دينا تكشف حقيقة زواجها بعد ظهورها بفستان الزفاف

شاهد: الفنانة السعودية إلهام علي بإطلالة تخطف أنظار الجميع

شاهد: الفنانة السعودية إلهام علي بإطلالة تخطف أنظار الجميع

زينة تكشف عن سر عدم مشاركتها بهذا الفيلم والمسلسل

زينة تكشف عن سر عدم مشاركتها بهذا الفيلم والمسلسل

حنان مطاوع تصدم الجميع ببطل مسلسلها الجديد

حنان مطاوع تصدم الجميع ببطل مسلسلها الجديد

سميحة أيوب تهاجم منتقدي مسرحية (المومس الفاضلة)

سميحة أيوب تهاجم منتقدي مسرحية (المومس الفاضلة)

غادة عبد الرازق تكشف عن سرّ عدم حضورها المهرجانات

غادة عبد الرازق تكشف عن سرّ عدم حضورها المهرجانات

عربي

السيسي يصدر توجيهاً جديداً بخصوص (كورونا)

السيسي يصدر توجيهاً جديداً بخصوص (كورونا)

قرداحي يرد على &#34;تهريب أمواله للخارج&#34; بعد الأزمة الدبلوماسية مع الخليج

قرداحي يرد على "تهريب أمواله للخارج" بعد الأزمة الدبلوماسية مع الخليج

مصر: قتيلان ومصابون بحادث تصادم قطار وسيارة

مصر: قتيلان ومصابون بحادث تصادم قطار وسيارة

وزير الخارجية التركي يلتقي الرئيس اللبناني ويعلق على أزمة الخليج

وزير الخارجية التركي يلتقي الرئيس اللبناني ويعلق على أزمة الخليج