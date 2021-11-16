مخاوف من تجدد النزاع.. أرمينيا تعلن عن سقوط قتلى وجرحى بهجوم للقوات الأذربيجانية





يأتي هذا الحدث ليثير المخاوف مرة أخرى، من تجدد النزاع الذي اندلع العام الماضي بين البلدين الخصمين في منطقة القوقاز.



وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان عن أن "هجوما للقوات الأذربيجانية على مواقع للقوات الأرمنية أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأرميني" مضيفة أن يريفان فقدت السيطرة أيضا على "موقعين عسكريين"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وأول أمس الأحد، تبادلت أرمينيا وأذربيجان إطلاق النار على الحدود قرب إقليم ناغورني قره باغ الذي شهد العام الماضي حربا بين هذين البلدين الواقعين في القوقاز.





وكانت وزارة الدفاع الأرمينية قد قالت في بيان الأحد إن "وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية حاولت (شن) هجوم في الاتجاه الشرقي للحدود الأرمينية-الأذربيجانية. بدأ تبادل إطلاق نار كثيف".





وأكدت الوزارة أنها "تصدت لمحاولات العدو التموضع في المنطقة" لكنها أقرت بأن "الوضع لا يزال متوترا".



في المقابل، أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية ليل السبت الأحد بأن الجيش الأرميني وجه "طلقات مكثفة منتظمة وغير معقولة" لعدة مواقع أذربيجانية، من بينها مقاطعة كالباجار، التي استعادت باكو السيطرة عليها في 2020 بعدما خضعت لقرابة ثلاثة عقود لسيطرة أرمينيا.





وأكدت الوزارة الأذرية أنها "اتخذت التدابير الملائمة لوضع حد للاستفزازات".



وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربا قصيرة أسفرت عن سقوط 6000 قتيل، في خريف 2020 حول إقليم ناغورني قره باغ الذي سبق أن شهد حربا دامية في التسعينيات.





وانتهى النزاع بهزيمة أرمينيا التي أرغمت على التخلي عن مناطق عدة تشكل درعا حول الجيب الانفصالي.



وعلى الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق نار ونشر جنود روس لحفظ السلام، لا تزال التوترات قوية بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين. كما يتحدث الطرفان بشكل منتظم عن اندلاع أعمال عنف وسقوط ضحايا في صفوف الجيش.



رام الله - دنيا الوطنتكبدت أرمينيا اليوم الثلاثاء، "خسائر" بشرية في تجدد للمعارك مع أذربيجان.