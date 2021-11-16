قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل حدث "مقلق" وقع في بحر غزة





وأضافت: بعد أن حاول القارب الهروب من القوات، اصطدم بزورق "الدبور" وألحق أضرارا به.





وتابع القناة: بأنه حسب المعلومات التي وصلتها فإنه تم منع القوات من إطلاق النار على القارب، فيما أخبرها مسؤول مطلع حسب تقديره، بأن قارب الصيد لم يصطدم عمداً بالزورق.





واستدركت: "لكن وفقًا لقوات سلاح البحرية لا شك في أن الحادث وقع عن قصد، علاوة على ذلك فإن تعليمات عدم فتح النار نحو القارب محيرة للغاية".



رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 20) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بوقوع حدث وصفته بـ "المقلق" في بحر غزة في فترة ما بعد ظهر أمس الاثنين.وقالت القناة في التفاصيل، إن قارباً من غزة تجاوز منطقة الصيد المسموح بها، وعلى الفور هرعت قوات البحرية لمتابعة القارب.