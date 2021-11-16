طولكرم: وفاة مواطن إثر إصابته بعيار ناري قبل عدة أيام

رام الله - دنيا الوطنتوفي مواطن اليوم إثر إصابته قبل عدة أيام بعيار ناري في بلدة كفا جنوب طولكرم.وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي إرزيقات، انه بتاريخ 5-11-2021 وصل لمشفى طولكرم مواطن يبلغ من العمر 66 عاماً مصاباً بعيار ناري وتم تحويله لصعوبة حالته لمستشفى رفيديا بنابلس وأعلن مساء اليوم الأطباء بالمشفى عن وفاته.وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.وأكدت الشرطة والأجهزة الأمنية انها تجري البحث والتحريات اللازمة من تاريخ الحادث لمعرفة مصدر الإصابة .