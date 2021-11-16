شؤون فلسطينية

اشتية يصل أوسلو للمشاركة باجتماع المانحين وعقد لقاءات ثنائية مع الحكومة النرويجية

اشتية يصل أوسلو للمشاركة باجتماع المانحين وعقد لقاءات ثنائية مع الحكومة النرويجية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة النرويجية اوسلو للمشاركة في اجتماع المانحين  (AHLC)، وعقد لقاءات ثنائية مع الحكومة النرويجية.

 وسيستعرض رئيس الوزراء أمام اجتماع المانحين، غدا الأربعاء، الوضع المالي الصعب الذي تعيشه الحكومة، وسيدعو إلى الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها.

وسيبحث رئيس الوزراء في لقاءات ثنائية مع نظيره النرويجي ووزيرة الخارجية ورئيسة البرلمان وشخصيات رسمية أخرى سبل تعزيز العلاقات الثنائية الفلسطينية النرويجية.

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