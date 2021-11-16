ليبرمان يكشف عدد الوحدات الاستيطانية التي سيتم بناؤها سنوياً

رام الله - دنيا الوطنقال أفيغدور ليبرمان، وزير المالية في حكومة الاحتلال، اليوم الثلاثاء: "إن الحكومة الإسرائيلية ستبني 60 ألف وحدة استيطانية على الأقل سنويًا، وليس 40 ألفًا كما حدث العام الماضي".وأكد ليبرمان في تصريحات لإذاعة (كان) الإسرائيلية، أن هذه الخطة ستؤدي إلى انخفاض أسعار السكن.وتحدث عن أزمة مشروع قانون الكهرباء، قائلًا: "إن هناك مشاكل في الائتلاف الحكومي، ولكنه يؤدي مهامه، والقاسم المشترك له هو الاهتمام بالقضايا الداخلية التي لم تتم معالجتها على مدار سنين طويلة".