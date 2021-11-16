صحيفة إسرائيلية تكشف عن مخطط جديد لإتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (هآرتس)، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ومصر تبحثان صياغة مخطط جديد لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.وقالت الصحيفة: "يمكن للمخطط أن يتضمن حلاً جديداً للقضايا التي تزع إسرائيل، أن يؤدي إلى انفراج في المفاوضات العالقة منذ سبع سنوات"، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه تم حظر نشر تفاصيل المخطط.وفي السياق ذاته، أكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، لم يقر المخطط ولم يطرحه للنقاش في (كابينت)، مشيرة إلى أنه نوقش بشكل مكثف بين ممثلي إسرائيل وحماس ومصر.