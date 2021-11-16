السيسي يصدر توجيهاً جديداً بخصوص (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيها جديدا يقضي بـ "التوسع في حملات التطعيم للمواطنين، وتسهيل الإجراءات لتيسير حصولهم على اللقاحات".وحسب بيان نشره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أكد أن السيسي وجّه "بالتوسع في حملات التطعيم للمواطنين، وتسهيل الإجراءات لتيسير حصولهم على اللقاحات، خاصةً مع الوفرة الحالية كماً وكيفاً للقاحات (كورونا) في مصر، وتدفقها المستمر بمختلف أنواعها العالمية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).ولفت إلى أن توجيهات الرئيس تضمنت "الاستمرار في برامج التوعية لكافة فئات المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس (كورونا)، خاصةً في الأماكن التي تشهد تواجداً كثيفاً من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة".توجيهات الرئيس المصري جاءت خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيانه أن "الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس (كورونا) على مستوى الجمهورية، فضلاً عن استعراض الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس، وحملات تطعيم المواطني".وقال إن تاج الدين عرض على الرئيس المصري ما تم بذله من قبل الدولة من جهود "لتجهيز كافة المرافق الطبية.وأشار إلى "وجود خطة تبادلية للأماكن والمستشفيات المطلوبة للإشغال بالحالات الحرجة التي تستدعي عناية فائقة ومكثفة وأجهزة تنفس صناعي"، مؤكداً أن الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة حتى مع اقتراب فصل الشتاء والتصاعد النسبي في أعداد الحالات في إطار الموجة الرابعة للوباء.