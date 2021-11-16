الجبهة الشعبية تدعو إلى استنزاف الاحتلال بكافة الأشكال الممكنة

وقالت "الشعبية" في بيان: "إنّ استمرار الاحتلال الصهيوني في اقتحام المدن والبلدات والمُخيّمات الفلسطينيّة وتنفيذ جرائمه بحق شعبنا، يدعو جميع قوى شعبنا إلى الانتقال إلى ميادين المواجهة والاشتباك المفتوح مع الاحتلال لوقف جرائمه".



ودعت أبناء شعبنا في القدس والضفة إلى "المزيد من اجتراح التكتيكات والوسائل التي تستنزف العدو بكافة الأشكال الممكنة".



وأكدت أنّ ضمان استمرار مشاركة الشباب الثائر يستوجب تشكيل قيادة وطنيّة موحّدة تدير مفاعيل الاشتباك مع الاحتلال على الأرض، ومن خلالها تتشكّل لجان الحماية الشعبيّة التي تتصدى لعدوان الاحتلال وبطش مستوطنيه.





رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، المقاوم صدام بني عودة، الذي ارتقى خلال تصديه ومجموعة من المقاومين لقوات إسرائيلية خاصّة اقتحمت مدينة طوباس.