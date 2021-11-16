مصلحة السجون تنقل أسرى من سجن جلبوع للسجون الأخرى.. لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنه تم البدء بإجلاء 140 أسيراً من جناحي 1 و4 من سجن جلبوع، لافتة إلى أنه تم توزيعهم على السجون الأخرى.وأشارت مصلحة السجون إلى أن ذلك جاء بهدف تنفيذ مشروع تحصين السجن من قبل قسم الهندسة والبناء بوزارة الدفاع ومصلحة السجون لمنع حالات الهروب.وكان ستة أسرى وهم محمود ومحمد العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب القادري وأيهم كممجي ومناضل انفيعات، قد فروا قبل ما يقارب شهرين ونصف، من سجن جلبوع عبر فتحة نفق تم حفرها في مرحاض السجن.