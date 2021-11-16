جامعة بوليتكنك فلسطين تستنكر أحداث حرم جامعة الخليل المؤسفة





وقالت "بولتيكنك فلسطين": إن الجامعات الفلسطينية التي وقفت صامدة في مواجهة الاحتلال يجب أن تبقى في منأى عن المشاكل العائلية والعصبية القبلية، لتظلّ منارة للعلم ومثالاً يُحتذى به للسلم الأهلي.











وناشدت أهل العقل الحكمة في الوطن بشكل عام، ومحافظة الخليل بشكل خاص للتدخل السريع لإعادة الأمن والأمان لأهلنا في محافظة الخليل، والحفاظ على حرمة وقدسية مؤسسات التعليم العالي، وإيقاف هدر مقدرات الشعب الفلسطيني والحفاظ على مكتسباته.

رام الله - دنيا الوطنتستنكر جامعة بوليتكنك فلسطين وتشجب ما حصل من أحداث مؤسفة داخل حرم جامعة الخليل، والتي تم على إثرها إخلاء الجامعة وتعطيل العملية الأكاديمية.