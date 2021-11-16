الزراعة بغزة تعلن موعد فتح باب التسجيل لاستيراد زيت الزيتون

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، موعد فتح باب الاستيراد لزيت الزيتون من جميع الجهات.وأكدت الوزارة في تصريح نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها فتحت باب الاستيراد لزيت الزيتون من جميع الجهات، أمس الاثنين 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، وسيستمر حتى تاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 2021.وشددت الوزارة على ضرورة تقديم طلب مسبق يحدد فيه الكمية وبلد المنشأ لزيت الزيتون، مشيرة إلى أنه لابد أن يكون التاجر مسجلاً لدى وزارة الزراعة.