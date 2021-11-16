الاحتلال يعرقل حركة المواطنين جنوب قلقيلية

رام الله - دنيا الوطننصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، حاجزا عسكريا على مدخل قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية، وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين وإعاقة تحركاتهم.وأفاد شهود عيان من القرية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على مدخل القرية، ما أدى إلى إعاقة حركة المركبات الداخلة والخارجة من وإلى القرية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وكان الاحتلال، الاثنين الماضي، قد أعاق وصول الطلبة إلى مدرسة القرية "عزون بيت أمين" الثانوية، وجدد اليوم انتهاكه بحق مواطني القرية وزوارها.