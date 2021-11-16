عربي

وزير الخارجية التركي يلتقي الرئيس اللبناني ويعلق على أزمة الخليج

وزير الخارجية التركي يلتقي الرئيس اللبناني ويعلق على أزمة الخليج
جانب من لقاء وزير الخارجية التركي بالرئيس اللبناني ميشال عون
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم الثلاثاء، بالرئيس اللبناني ميشال عون، في قصر بعبدا في لبنان.

وأكد مولود تشاووش أوغلو للصحفيين، على أنه بحث مع الرئيس عون سبل تطوير العلاقات بين تركيا ولبنان، مهنئاً إياه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وعلق أوغلو على الأزمة اللبنانية الخليجية قائلاً: "نأمل في ان يتجاوز لبنان الأزمة التي نشأت بينه وبين عدد من دول الخليج، ونحن على استعداد لتقديم أي مساعدة في هذا المجال".

كما نقل وزير خارجية تركيا إلى الرئيس عون رسالة شفهية من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد فيها على عمق العلاقات بين لبنان وتركيا ورغبته في تطويرها".

وقدم وزير الخارجية التركي تهاني مبكرة لعون، بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني، الذي يصادف 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

من جانبه، قال الرئيس ميشال عون: "نرحب بأي مساعدة يمكن أن تقدمها تركيا لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم"، مشدداً على توطيد العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، وزيادة نسبة استيراد تركيا للمنتجات اللبنانية.

كما زار تشاوش أوغلو، نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، في عين التينة، وقال: "كانت لدينا فرصة لتقييم العلاقات اللبنانية التركية، واتفقنا على تطوير هذه العلاقات".

أخبار ذات صلة

مصر: قتيلان ومصابون بحادث تصادم قطار وسيارة

مصر: قتيلان ومصابون بحادث تصادم قطار وسيارة

&#34;العسومي&#34; يتوجه غداً إلى إيطاليا لعقد مباحثات مع رئيس مجلس النواب الايطالي

"العسومي" يتوجه غداً إلى إيطاليا لعقد مباحثات مع رئيس مجلس النواب الايطالي

حفتر يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

حفتر يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

الإمارات: مستعدون للمساعدة في حل أزمة اللاجئين على حدود بيلاروسيا

الإمارات: مستعدون للمساعدة في حل أزمة اللاجئين على حدود بيلاروسيا

الرئيس العراقي: ما زلنا نواجه تحديات أمنية تتطلب تعاونا إقليمياً

الرئيس العراقي: ما زلنا نواجه تحديات أمنية تتطلب تعاونا إقليمياً

ليبيا: خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

ليبيا: خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

الأردن: الوضع الوبائي مستقر ولم نصل إلى مرحلة تستدعي فرض إغلاقات

الأردن: الوضع الوبائي مستقر ولم نصل إلى مرحلة تستدعي فرض إغلاقات

مؤسسة ماعت تشير إلى حاجة العالم لتعزيز التسامح أكثر من أي وقت

مؤسسة ماعت تشير إلى حاجة العالم لتعزيز التسامح أكثر من أي وقت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو مويس يبحث مع السفير المصري سبل توسيع آفاق التعاون بمجال التعليم العالي

أبو مويس يبحث مع السفير المصري سبل توسيع آفاق التعاون بمجال التعليم العالي

وزارة العدل تطالب بتكثيف الضغط المحلي والدولي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام

وزارة العدل تطالب بتكثيف الضغط المحلي والدولي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام

غنيم يطلع أبو الغيط على واقع وتحديات قطاع المياه الفلسطيني

غنيم يطلع أبو الغيط على واقع وتحديات قطاع المياه الفلسطيني

مجدلاني: عدم ممارسة الضغوط على الاحتلال يعطيه الغطاء الدولي للضم التدريجي والتطهير العرقي

مجدلاني: عدم ممارسة الضغوط على الاحتلال يعطيه الغطاء الدولي للضم التدريجي والتطهير العرقي

السفير الروسي يستقبل الأمين العام لاتحاد الكتاب الفلسطينيين

السفير الروسي يستقبل الأمين العام لاتحاد الكتاب الفلسطينيين

المالكي يشارك في المؤتمر الوزاري الدولي حول (الأونروا)

المالكي يشارك في المؤتمر الوزاري الدولي حول (الأونروا)

قنيطة: محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية الأسير الحلبي بعد ثلاثة شهور

قنيطة: محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية الأسير الحلبي بعد ثلاثة شهور

الديمقراطية: ماذا تنتظر السلطة لتتحرك بما يليق بشعبنا ونضالاته وكرامته الوطنية؟

الديمقراطية: ماذا تنتظر السلطة لتتحرك بما يليق بشعبنا ونضالاته وكرامته الوطنية؟

منوعات

ماجد المصري يكشف سبب رفضه دخول زوجته وبناته المجال الفني

ماجد المصري يكشف سبب رفضه دخول زوجته وبناته المجال الفني

فريال يوسف تكشف عن المرض الخطير الذي أبعدها عن الفن

فريال يوسف تكشف عن المرض الخطير الذي أبعدها عن الفن

آخر التطورات الجديدة لحالة خالد الصاوي الصحية

آخر التطورات الجديدة لحالة خالد الصاوي الصحية

أنغام تتصدر الترند بعد طرح كليب أغنيتها الجديدة (هتشتاقوا)

أنغام تتصدر الترند بعد طرح كليب أغنيتها الجديدة (هتشتاقوا)

دينا تكشف حقيقة زواجها بعد ظهورها بفستان الزفاف

دينا تكشف حقيقة زواجها بعد ظهورها بفستان الزفاف

شاهد: الفنانة السعودية إلهام علي بإطلالة تخطف أنظار الجميع

شاهد: الفنانة السعودية إلهام علي بإطلالة تخطف أنظار الجميع

زينة تكشف عن سر عدم مشاركتها بهذا الفيلم والمسلسل

زينة تكشف عن سر عدم مشاركتها بهذا الفيلم والمسلسل

حنان مطاوع تصدم الجميع ببطل مسلسلها الجديد

حنان مطاوع تصدم الجميع ببطل مسلسلها الجديد

سميحة أيوب تهاجم منتقدي مسرحية (المومس الفاضلة)

سميحة أيوب تهاجم منتقدي مسرحية (المومس الفاضلة)

غادة عبد الرازق تكشف عن سرّ عدم حضورها المهرجانات

غادة عبد الرازق تكشف عن سرّ عدم حضورها المهرجانات

عربي

&#34;العسومي&#34; يتوجه غداً إلى إيطاليا لعقد مباحثات مع رئيس مجلس النواب الايطالي

"العسومي" يتوجه غداً إلى إيطاليا لعقد مباحثات مع رئيس مجلس النواب الايطالي

حفتر يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

حفتر يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

الإمارات: مستعدون للمساعدة في حل أزمة اللاجئين على حدود بيلاروسيا

الإمارات: مستعدون للمساعدة في حل أزمة اللاجئين على حدود بيلاروسيا

ليبيا: خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

ليبيا: خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية