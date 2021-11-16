شؤون فلسطينية

أبو مويس يبحث مع السفير المصري سبل توسيع آفاق التعاون بمجال التعليم العالي

أبو مويس يبحث مع السفير المصري سبل توسيع آفاق التعاون بمجال التعليم العالي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، في مكتبه، اليوم، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين طارق طايل سبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وناقش الجانبان توسيع المجالات التعاونية؛ خاصةً على صعيد المنح الدراسية، والتعليم المهني والتقني، وتبادل الباحثين والطلبة والكوادر الأكاديمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي في فلسطين ومصر، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وفي هذا السياق، أكد أبو مويس العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الفلسطيني والمصري، مثمناً دور مصر قيادةً وحكومة وشعباً الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، مقدماً شرحاً حول أوضاع قطاع التعليم العالي الفلسطيني.

وأشار الوزير إلى الحرص الذي توليه "التعليم العالي" لتعزيز ودعم قطاع التعليم التقني والمهني، وتشجيع البرامج التعليمية التكاملية التي تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي في سوق العمل خلال فترة الدراسة، شاكراً مصر على مواصلة تقديم عدد من المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين، آملاً زيادة أعداد هذه المنح لتشمل تخصصات أخرى نوعية تتفق وحاجة سوق العمل في فلسطين.

من جهته، أكد السفير طايل الحرص على توسيع المجالات التعاونية بين البلدين الشقيقين في المجالات المرتبطة بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيداً بالعلاقات الأخوية التاريخية المميزة التي تجمع بين الشعبين الفلسطيني والمصري، مرحباً بتشكيل اللجنة المشتركة من الجانبين بهدف تعزيز التعاون المُثمر.




أخبار ذات صلة

الزراعة بغزة تعلن موعد فتح باب التسجيل لاستيراد زيت الزيتون

الزراعة بغزة تعلن موعد فتح باب التسجيل لاستيراد زيت الزيتون

الاحتلال يعرقل حركة المواطنين جنوب قلقيلية

الاحتلال يعرقل حركة المواطنين جنوب قلقيلية

وزارة العدل تطالب بتكثيف الضغط المحلي والدولي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام

وزارة العدل تطالب بتكثيف الضغط المحلي والدولي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام

غنيم يطلع أبو الغيط على واقع وتحديات قطاع المياه الفلسطيني

غنيم يطلع أبو الغيط على واقع وتحديات قطاع المياه الفلسطيني

مجدلاني: عدم ممارسة الضغوط على الاحتلال يعطيه الغطاء الدولي للضم التدريجي والتطهير العرقي

مجدلاني: عدم ممارسة الضغوط على الاحتلال يعطيه الغطاء الدولي للضم التدريجي والتطهير العرقي

السفير الروسي يستقبل الأمين العام لاتحاد الكتاب الفلسطينيين

السفير الروسي يستقبل الأمين العام لاتحاد الكتاب الفلسطينيين

لازاريني يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار الأزمة المالية لوكالة (أونروا)

لازاريني يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار الأزمة المالية لوكالة (أونروا)

المالكي يشارك في المؤتمر الوزاري الدولي حول (الأونروا)

المالكي يشارك في المؤتمر الوزاري الدولي حول (الأونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو مويس يبحث مع السفير المصري سبل توسيع آفاق التعاون بمجال التعليم العالي

أبو مويس يبحث مع السفير المصري سبل توسيع آفاق التعاون بمجال التعليم العالي

وزارة العدل تطالب بتكثيف الضغط المحلي والدولي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام

وزارة العدل تطالب بتكثيف الضغط المحلي والدولي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام

غنيم يطلع أبو الغيط على واقع وتحديات قطاع المياه الفلسطيني

غنيم يطلع أبو الغيط على واقع وتحديات قطاع المياه الفلسطيني

مجدلاني: عدم ممارسة الضغوط على الاحتلال يعطيه الغطاء الدولي للضم التدريجي والتطهير العرقي

مجدلاني: عدم ممارسة الضغوط على الاحتلال يعطيه الغطاء الدولي للضم التدريجي والتطهير العرقي

السفير الروسي يستقبل الأمين العام لاتحاد الكتاب الفلسطينيين

السفير الروسي يستقبل الأمين العام لاتحاد الكتاب الفلسطينيين

المالكي يشارك في المؤتمر الوزاري الدولي حول (الأونروا)

المالكي يشارك في المؤتمر الوزاري الدولي حول (الأونروا)

قنيطة: محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية الأسير الحلبي بعد ثلاثة شهور

قنيطة: محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية الأسير الحلبي بعد ثلاثة شهور

الديمقراطية: ماذا تنتظر السلطة لتتحرك بما يليق بشعبنا ونضالاته وكرامته الوطنية؟

الديمقراطية: ماذا تنتظر السلطة لتتحرك بما يليق بشعبنا ونضالاته وكرامته الوطنية؟

منوعات

ماجد المصري يكشف سبب رفضه دخول زوجته وبناته المجال الفني

ماجد المصري يكشف سبب رفضه دخول زوجته وبناته المجال الفني

فريال يوسف تكشف عن المرض الخطير الذي أبعدها عن الفن

فريال يوسف تكشف عن المرض الخطير الذي أبعدها عن الفن

آخر التطورات الجديدة لحالة خالد الصاوي الصحية

آخر التطورات الجديدة لحالة خالد الصاوي الصحية

أنغام تتصدر الترند بعد طرح كليب أغنيتها الجديدة (هتشتاقوا)

أنغام تتصدر الترند بعد طرح كليب أغنيتها الجديدة (هتشتاقوا)

دينا تكشف حقيقة زواجها بعد ظهورها بفستان الزفاف

دينا تكشف حقيقة زواجها بعد ظهورها بفستان الزفاف

شاهد: الفنانة السعودية إلهام علي بإطلالة تخطف أنظار الجميع

شاهد: الفنانة السعودية إلهام علي بإطلالة تخطف أنظار الجميع

زينة تكشف عن سر عدم مشاركتها بهذا الفيلم والمسلسل

زينة تكشف عن سر عدم مشاركتها بهذا الفيلم والمسلسل

حنان مطاوع تصدم الجميع ببطل مسلسلها الجديد

حنان مطاوع تصدم الجميع ببطل مسلسلها الجديد

سميحة أيوب تهاجم منتقدي مسرحية (المومس الفاضلة)

سميحة أيوب تهاجم منتقدي مسرحية (المومس الفاضلة)

غادة عبد الرازق تكشف عن سرّ عدم حضورها المهرجانات

غادة عبد الرازق تكشف عن سرّ عدم حضورها المهرجانات

عربي

&#34;العسومي&#34; يتوجه غداً إلى إيطاليا لعقد مباحثات مع رئيس مجلس النواب الايطالي

"العسومي" يتوجه غداً إلى إيطاليا لعقد مباحثات مع رئيس مجلس النواب الايطالي

حفتر يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

حفتر يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

الإمارات: مستعدون للمساعدة في حل أزمة اللاجئين على حدود بيلاروسيا

الإمارات: مستعدون للمساعدة في حل أزمة اللاجئين على حدود بيلاروسيا

ليبيا: خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

ليبيا: خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية