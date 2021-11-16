أبو مويس يبحث مع السفير المصري سبل توسيع آفاق التعاون بمجال التعليم العالي













رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، في مكتبه، اليوم، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين طارق طايل سبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.وناقش الجانبان توسيع المجالات التعاونية؛ خاصةً على صعيد المنح الدراسية، والتعليم المهني والتقني، وتبادل الباحثين والطلبة والكوادر الأكاديمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي في فلسطين ومصر، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.وفي هذا السياق، أكد أبو مويس العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الفلسطيني والمصري، مثمناً دور مصر قيادةً وحكومة وشعباً الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، مقدماً شرحاً حول أوضاع قطاع التعليم العالي الفلسطيني.وأشار الوزير إلى الحرص الذي توليه "التعليم العالي" لتعزيز ودعم قطاع التعليم التقني والمهني، وتشجيع البرامج التعليمية التكاملية التي تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي في سوق العمل خلال فترة الدراسة، شاكراً مصر على مواصلة تقديم عدد من المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين، آملاً زيادة أعداد هذه المنح لتشمل تخصصات أخرى نوعية تتفق وحاجة سوق العمل في فلسطين.من جهته، أكد السفير طايل الحرص على توسيع المجالات التعاونية بين البلدين الشقيقين في المجالات المرتبطة بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيداً بالعلاقات الأخوية التاريخية المميزة التي تجمع بين الشعبين الفلسطيني والمصري، مرحباً بتشكيل اللجنة المشتركة من الجانبين بهدف تعزيز التعاون المُثمر.