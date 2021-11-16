شؤون فلسطينية

وزارة العدل تطالب بتكثيف الضغط المحلي والدولي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام

وزارة العدل تطالب بتكثيف الضغط المحلي والدولي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة العدل بتكثيف الضغط المحلي والدولي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام خاصة حياة الأسيرين كايد الفسفوس وعلاء الأعرج الذين يشرفان على الموت بعد أن تجاوزا في إضرابهما عن الطعام أربعة أشهر.

و شددت الوزارة على أن الاحتلال الذي لا يبالي بإضرابهم إنما يتحمل كافة المسؤولية عن حياتهم، مشيرة إلى أن الاعتقال الإداري يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، وأن ممارسات الاحتلال المنتهكة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي لا يبررها أن هناك قوة احتلال تحكم بالأمر الواقع، وأن تلك الممارسات مصنفة كجرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية.

ودعت الوزارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان للبدء بإجراءات فاعلة لملاحقة جرائم الاحتلال ومحاسبة قادته المجرمين.

كما دعت الوزارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وباقي المؤسسات واللجان الدولية للتحرك العاجل لإنقاذ حياتهم، حيث قالت: "إنه آن الأوان لكسر سياسة الاعتقال الإداري الظالمة التي تفتك بسنوات عمر الشباب الفلسطيني والتي لم يسلم منها طفل ولا رجل ولا امرأة".

ووجهت الوزارة التهنئة للأسير الفلسطيني مقداد القواسمي بانتصاره على ظلم وصلف الاحتلال، حيث ما كان لهذا الانتصار أن يحدث لولا إيمانه بقضيته وصبره وجلده والذي يرسم صورة مشرقة لصمود وتضحية الشعب الفلسطيني برمته.

أخبار ذات صلة

الزراعة بغزة تعلن موعد فتح باب التسجيل لاستيراد زيت الزيتون

الزراعة بغزة تعلن موعد فتح باب التسجيل لاستيراد زيت الزيتون

الاحتلال يعرقل حركة المواطنين جنوب قلقيلية

الاحتلال يعرقل حركة المواطنين جنوب قلقيلية

أبو مويس يبحث مع السفير المصري سبل توسيع آفاق التعاون بمجال التعليم العالي

أبو مويس يبحث مع السفير المصري سبل توسيع آفاق التعاون بمجال التعليم العالي

غنيم يطلع أبو الغيط على واقع وتحديات قطاع المياه الفلسطيني

غنيم يطلع أبو الغيط على واقع وتحديات قطاع المياه الفلسطيني

مجدلاني: عدم ممارسة الضغوط على الاحتلال يعطيه الغطاء الدولي للضم التدريجي والتطهير العرقي

مجدلاني: عدم ممارسة الضغوط على الاحتلال يعطيه الغطاء الدولي للضم التدريجي والتطهير العرقي

السفير الروسي يستقبل الأمين العام لاتحاد الكتاب الفلسطينيين

السفير الروسي يستقبل الأمين العام لاتحاد الكتاب الفلسطينيين

لازاريني يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار الأزمة المالية لوكالة (أونروا)

لازاريني يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار الأزمة المالية لوكالة (أونروا)

المالكي يشارك في المؤتمر الوزاري الدولي حول (الأونروا)

المالكي يشارك في المؤتمر الوزاري الدولي حول (الأونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو مويس يبحث مع السفير المصري سبل توسيع آفاق التعاون بمجال التعليم العالي

أبو مويس يبحث مع السفير المصري سبل توسيع آفاق التعاون بمجال التعليم العالي

وزارة العدل تطالب بتكثيف الضغط المحلي والدولي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام

وزارة العدل تطالب بتكثيف الضغط المحلي والدولي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام

غنيم يطلع أبو الغيط على واقع وتحديات قطاع المياه الفلسطيني

غنيم يطلع أبو الغيط على واقع وتحديات قطاع المياه الفلسطيني

مجدلاني: عدم ممارسة الضغوط على الاحتلال يعطيه الغطاء الدولي للضم التدريجي والتطهير العرقي

مجدلاني: عدم ممارسة الضغوط على الاحتلال يعطيه الغطاء الدولي للضم التدريجي والتطهير العرقي

السفير الروسي يستقبل الأمين العام لاتحاد الكتاب الفلسطينيين

السفير الروسي يستقبل الأمين العام لاتحاد الكتاب الفلسطينيين

المالكي يشارك في المؤتمر الوزاري الدولي حول (الأونروا)

المالكي يشارك في المؤتمر الوزاري الدولي حول (الأونروا)

قنيطة: محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية الأسير الحلبي بعد ثلاثة شهور

قنيطة: محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية الأسير الحلبي بعد ثلاثة شهور

الديمقراطية: ماذا تنتظر السلطة لتتحرك بما يليق بشعبنا ونضالاته وكرامته الوطنية؟

الديمقراطية: ماذا تنتظر السلطة لتتحرك بما يليق بشعبنا ونضالاته وكرامته الوطنية؟

منوعات

ماجد المصري يكشف سبب رفضه دخول زوجته وبناته المجال الفني

ماجد المصري يكشف سبب رفضه دخول زوجته وبناته المجال الفني

فريال يوسف تكشف عن المرض الخطير الذي أبعدها عن الفن

فريال يوسف تكشف عن المرض الخطير الذي أبعدها عن الفن

آخر التطورات الجديدة لحالة خالد الصاوي الصحية

آخر التطورات الجديدة لحالة خالد الصاوي الصحية

أنغام تتصدر الترند بعد طرح كليب أغنيتها الجديدة (هتشتاقوا)

أنغام تتصدر الترند بعد طرح كليب أغنيتها الجديدة (هتشتاقوا)

دينا تكشف حقيقة زواجها بعد ظهورها بفستان الزفاف

دينا تكشف حقيقة زواجها بعد ظهورها بفستان الزفاف

شاهد: الفنانة السعودية إلهام علي بإطلالة تخطف أنظار الجميع

شاهد: الفنانة السعودية إلهام علي بإطلالة تخطف أنظار الجميع

زينة تكشف عن سر عدم مشاركتها بهذا الفيلم والمسلسل

زينة تكشف عن سر عدم مشاركتها بهذا الفيلم والمسلسل

حنان مطاوع تصدم الجميع ببطل مسلسلها الجديد

حنان مطاوع تصدم الجميع ببطل مسلسلها الجديد

سميحة أيوب تهاجم منتقدي مسرحية (المومس الفاضلة)

سميحة أيوب تهاجم منتقدي مسرحية (المومس الفاضلة)

غادة عبد الرازق تكشف عن سرّ عدم حضورها المهرجانات

غادة عبد الرازق تكشف عن سرّ عدم حضورها المهرجانات

عربي

&#34;العسومي&#34; يتوجه غداً إلى إيطاليا لعقد مباحثات مع رئيس مجلس النواب الايطالي

"العسومي" يتوجه غداً إلى إيطاليا لعقد مباحثات مع رئيس مجلس النواب الايطالي

حفتر يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

حفتر يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

الإمارات: مستعدون للمساعدة في حل أزمة اللاجئين على حدود بيلاروسيا

الإمارات: مستعدون للمساعدة في حل أزمة اللاجئين على حدود بيلاروسيا

ليبيا: خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

ليبيا: خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية