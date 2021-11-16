غنيم يطلع أبو الغيط على واقع وتحديات قطاع المياه الفلسطيني
أطلع مازن غنيم رئيس سلطة المياه، اليوم الثلاثاء، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على واقع وتحديات قطاع المياه الفلسطيني، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتطرق غنيم خلال اللقاء إلى الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق المياه في فلسطين والأزمات التي تترتب عليها باعتبارها أصعب التحديات التي تواجه شعبنا جراء استمرار الاحتلال، وأطماعه التوسعية بالسيطرة على المصادر الجوفية والسطحية، ومواصلة مخططات النهب والضم لمزيد من أراضي الشعب لفلسطيني، ومقدراته بمنطق القوة المحتلة وسياسات الأمر الواقع.
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