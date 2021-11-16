غنيم يطلع أبو الغيط على واقع وتحديات قطاع المياه الفلسطيني

مازن غنيم

أحمد أبو الغيط

مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وتطرق غنيم خلال اللقاء إلى الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق المياه في فلسطين والأزمات التي تترتب عليها باعتبارها أصعب التحديات التي تواجه شعبنا جراء استمرار الاحتلال، وأطماعه التوسعية بالسيطرة على المصادر الجوفية والسطحية، ومواصلة مخططات النهب والضم لمزيد من أراضي الشعب لفلسطيني، ومقدراته بمنطق القوة المحتلة وسياسات الأمر الواقع.





رام الله - دنيا الوطنأطلعرئيس سلطة المياه، اليوم الثلاثاء،الأمين العام لجامعة الدول العربية، على واقع وتحديات قطاع المياه الفلسطيني، وذلك خلال لقاء عقد في