شؤون فلسطينية

مجدلاني: عدم ممارسة الضغوط على الاحتلال يعطيه الغطاء الدولي للضم التدريجي والتطهير العرقي

مجدلاني: عدم ممارسة الضغوط على الاحتلال يعطيه الغطاء الدولي للضم التدريجي والتطهير العرقي
رام الله - دنيا الوطن
أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةالأمين العام لجبهة النضال الشعبي د. أحمد مجدلاني، سفير رومانيا لدى دولة فلسطين كاتالين تيرلا، على آخر المستجدات السياسية في فلسطين، كما بحث معه زيارة نائب وزير خارجية رومانيا إلى دولة فلسطين نهاية الأسبوع الجاري، خلال لقائه اليوم الثلاثاء بمكتبه برام الله.

وقال د. مجدلاني، نريد بناء عملية سلام في إطار الأمم المتحدة، ومؤتمرا دوليا بمشاركة الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وندعو المجتمع الدولي لدعمنا من أجل تمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها وفق قرارات الشرعية الدولية.

و أشار إلى أن رومانيا وضمن الاتحاد الأوروبي يمكن أن تلعب دورا اساسيا في الدفع باتجاه تحقيق السلام في المنطقة، قائلًا: "إن حكومة الاحتلال التي لم تواجه بأية ضغوط فعلية لخرقها قرارات الشرعية الدولية ومواصلة عملية الاستيطان واستكمال برنامج حكومة نتنياهو السابقة بالضم التدريجي والتطهير العرقي بالقدس الأمر الذي يعطيها غطاء دولي لمزيد من الاجراءات على الأرض".

من جانبه، جدد تيرلا تأكيد موقف بلاده الثابت والقائم على حل الدولتين، وأن رومانيا تعمل ضمن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لإيجاد حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي،
وشدد على مواصلة دعم بلاده لمؤسسات دولة فلسطين، والعمل المشترك واستمرار المشاورات السياسية.

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