قناة (كان): 500 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات خلال أشهر





وأوضحت أنه تم خلال اللقاء الإعلان عن إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.





وأفادت القناة أن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ودولة الإمارات بين الأشهر كانون الثاني/ يناير- تموز/ يوليو 2021 بلغ 500 مليون دولار.



رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (كان) الإسرائيلية عن أن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات بلغ 500 مليون دولار خلال سبعة أشهر.وذكرت القناة: "أن أورنا باربيفاي وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية عقدت لقاء إلكترونياً اليوم الثلاثاء مع نظيرها الإماراتي عبدالله بن طوق المري".