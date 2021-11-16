السفير الروسي يستقبل الأمين العام لاتحاد الكتاب الفلسطينيين





وشملت الزيارة على تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع اتحاد كتاب روسيا، والسعي لانضمام الاتحادات والروابط والأسر الثقافية العربية للتجمع الدولي تفعيلا للدبلوماسية الثقافية، وتعميق الفعل الثقافي بين المشهد الثقافي الفلسطيني والمشهد الثقافي في روسيا الاتحادية بما يحقق التعاون المشترك.





رام الله - دنيا الوطناستقبل السفير الروسي غوشا بواشيدزه، في مقر السفارة برام الله، الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني.وأثنى السفير بواشيدزه بالعلاقات الثقافية المتبادلة بين الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين واتحاد كتاب روسيا والتجمع الدولي للكتاب والذي يضم ما يزيد على خمسين اتحاداً.وأكد بواشيدزه على ضرورة تعميق العلاقات الثقافية بين البلدين في السياق الثقافي، مشيداً بالدور الثقافي الفلسطيني وحضوره على الساحة الروسية، ومجدداً على استعداده للمساعدة بما يحقق التبادل والتعاون الثقافي بين روسيا وفلسطين.من جانبه، وضع الشاعر السوداني السفير غوشا في صورة الزيارة الأخيرة لروسيا وداغستان وتوقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين واتحاد كتاب داغستان، ودخول الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين كأول اتحاد عربي للتجمع الدولي للكتاب.