قنيطة: محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية الأسير الحلبي بعد ثلاثة شهور





رام الله - دنيا الوطنطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية بالإفراج عن الأسير محمد الحلبي (43 عاماً) من مُخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزّة، المعتقل عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) بتاريخ الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016،في أعقاب عدم البت في قضيته وعدم الاستجابة لمحاميه بالافراج عنه في المحكمة ال 167 ، والقرار بتأجيله لثلاثة شهور قادمة .وقال رئيس لجنة إدارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية حسن قنيطة: "إن الأسير الحلبي ملقب بأطول جلسات حكم في تاريخ السجون والمعتقلات، ولا تزال سلطات الاحتلال تعتقله بحجج واهية غير مثبتة رغم قسوة التحقيق ومحاولة الحصول على اعتراف منه في قضايا تحويل مبالغ مالية من مؤسسة لصالح فصائل فلسطينيّة" .وطالب قنيطة المنظمات الحقوقية والانسانية بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف المحاكم الصورية بحق الأسرى والافراج عن الأسير الحلبى ، والاطلاع على ظروف الاعتقال ، وأساليب الضغط الجسدية والنفسية لنيل الاعتراف منهم ، والتعريف اعلامياً بماهية سلطات الاحتلال البعيدة عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولى الانسانى .