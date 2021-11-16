3 وفيات و87 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 14، الخليل 18، رام الله والبيرة 18، طوباس 2، طولكرم 4، أريحا والأغوار 3، جنين 2، نابلس 3، ضواحي القدس 0، قلقيلية 0، سلفيت 0، قطاع غزة 23".وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 9، الخليل 34، رام الله والبيرة 19، طوباس 3، طولكرم 4، أريحا والأغوار 0، جنين 14، نابلس 6، ضواحي القدس 7، قلقيلية 2، سلفيت 0، قطاع غزة 253".وسجلت حالتا وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالة وفاة في بيت لحم، حالة في جنين.ولفتت الكيلة، إلى وجود 45 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 80 مريضاً، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.