الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء



ونوهت إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.



رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر.وأوضحت الوزارة أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية والثالثة والرابعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2021/38)، مؤكدةً على ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.