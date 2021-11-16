عربي

"العسومي" يتوجه لإيطاليا لعقد مباحثات مع رئيس مجلس النواب الإيطالي وبرلمان البحر الأبيض

"العسومي" يتوجه لإيطاليا لعقد مباحثات مع رئيس مجلس النواب الإيطالي وبرلمان البحر الأبيض
رام الله - دنيا الوطن
يتوجه صباح غد الأربعاء الموافق 17 نوفمبر 2021م، إلى العاصمة الإيطالية روما، السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، وذلك لعقد مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس النواب الإيطالي السيد روبرتو فيكو.

و ستتناول المباحثات سبل تعزيز العلاقات العربية الإيطالية على المستوى البرلماني إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول
القضايا محل الاهتمام المشترك كما سيعقد رئيس البرلمان العربي مباحثات مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي السيد فيرناندو كازيني، وهو أيضاً الرئيس السابق لمجلس النواب الإيطالي والرئيس السابق للاتحاد البرلماني الدولي.

و في إطار هذه الزيارة أيضاً، سوف يلتقي "العسومي" مع السيد جينارو ميليوري رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط (إيطالي الجنسية)، ويجري معه مباحثات بشأن آليات العمل والتنسيق المشترك بين البرلمان العربي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط.

و سيشارك "العسومي" ووفد البرلمان العربي في الاجتماع الـ 43 لمكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، المقررة خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري في روما.

و من المقرر أن يلقى خلال هذا الاجتماع كلمةً باسم البرلمان العربي، يتناول فيها التحديات الأمنية المشتركة التي تواجه العالم العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.

و في إطار هذه الزيارة أيضاً، سوف يشارك وفد البرلمان العربي برئاسة "العسومي" في حفل توزيع جوائز برلمان البحر الأبيض المتوسط للعام 2021، كما سيشارك في الافتتاح الرسمي للمركز الدولي للبحوث بسان مارينو، إضافة إلى القيام بزيارة رسمية إلى قصر الحكومة بجمهورية سان مارينو.

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