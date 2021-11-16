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الأورومتوسطي يختتم سلسلة لقاءات تدريبية ضمن الدورة الثانية من مشروع "ويكي رايتس"

رام الله - دنيا الوطن
اختتم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان سلسلة لقاءات تدريبية ضمن الدورة الثانية من مشروعه "ويكي رايتس"، في كل من إيطاليا والأراضي الفلسطينية، حيث استهدفت اللقاءات نحو 60 شابًا وشابة في تلك المناطق.

وتلقى المشاركون تدريبات عملية على تعزيز المحتوى الحقوقي وتوثيق ودعم وإدراج رواية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الموسوعة الحرة "ويكيبيديا" باللغات الإيطالية والإنجليزية والعربية.

وقال مدير العمليات في المرصد الأورومتوسطي "أنس جرجاوي" إنّ تدريبات الدورة الثانية من مشروع "ويكي رايتس" تبعث على التفاؤل، إذ أبدى المتدربون قدرة كبيرة على تطبيق المهارات العملية في "ويكيبيديا" لرفع الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان، فيما استمر عدد من المتدربين بالعمل على تعزيز المحتوى الحقوقي على "ويكيبيديا" حتى بعد انتهاء اللقاءات التدريبية".

وأضاف أنّ المرصد الأورومتوسطي يهدف من خلال المشروع إلى منح ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان القدرة على الحديث عن تلك الانتهاكات ورفع الوعي بها على المنصات الإلكترونية الأكثر استخدامًا، في الوقت الذي تهيمن فيه روايات الحكومات القمعية ومنتهكي حقوق الإنسان.

وأطلق المرصد الأورومتوسطي الدورة الثانية من مشروع "ويكي رايتس" في كل من إيطاليا، والأراضي الفلسطينية، وتلقى المتدربون تدريبات مكثفة في مجالي البحث والتوثيق، وآليات العمل على موسوعة "ويكيبيديا" لإثرائها بمحتوى حقوق الإنسان، وأدوات إضافة وتعديل المحتوى باللغتين العربية والإنجليزية.

وكان المرصد الأورومتوسطي أطلق الدورة الأولى من المشروع عام 2015، بهدف إثراء موسوعة "ويكيبيديا" -التي تحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث عدد الزوار- برواية ضحايا الانتهاكات في التوثيق التاريخي للأحداث والأزمات المعاصرة، وتعزيز وتطوير محتوى حقوق الإنسان في الموسوعة الإلكترونية، إلى جانب تدريب المدافعين عن حقوق الإنسان على استخدام الموسوعة والتعديل على مقالاتها.

 وتعد موسوعة ويكيبيديا من أهم المصادر الإلكترونية التي يقصدها الأفراد للوصول إلى المعلومات والإحصائيات المختلفة، ومع تصاعد الأحداث واتساع رقعة النزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبعد تحليلٍ دقيقٍ أجراه الأورومتوسطي للمحتوى الحقوقي في "ويكيبيديا"، تبيَّن ضعف المحتوى الحقوقي على الموسوعة الإلكترونية بنسختيها العربية والإنجليزية، وهيمنة الرواية الرسمية التي تصدرها الحكومات على مقالات الموسوعة، مع غياب شبه كامل لرواية ضحايا الانتهاكات في المناطق المختلفة.

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