الهيئة الخيرية الهاشمية ترسل قافلة مساعدات جديدة إلى غزة



ووصل عدد الشاحنات التي سيرت إلى فلسطين منذ أيار/ مايو الماضي 116 شاحنة تحمل المواد الغذائية والإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية.





وتتكون القافلة من 19 شاحنة تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمواد الإغاثية لتسليمها إلى المستشفى الميداني الأردني العسكري من أجل توزيعها على الجمعيات الخيرية في القطاع، وفق (البتراء).وقال حسين الشبلي أمين عام الهيئة الخيرية: "إن الهيئة مستمرة منذ شهر أيار/ مايو بإرسال المساعدات، واستقبال التبرعات العينية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية من خلال مستودعاتها.وبين أن هذه القافلة تحمل تبرعات من ثماني جهات مختلفة من القطاع العام والخاص والجمعيات والمنظمات من جميع التخصصات، استمراراً لدعم الأشقاء في فلسطين وترجمة للمشاعر النبيلة من المتبرعين تجاه الأخوة في فلسطين ووقوفهم إلى جانبهم لتأمين احتياجاتهم ودعمهم في جميع الظروف.