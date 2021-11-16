حفتر يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

رام الله - دنيا الوطنتقدم المشير خليفة حفتر، الثلاثاء، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية، في مقر الإدارة الانتخابية ببنغازي، عقب استيفاء كافة الشروط، وسيتم بث كلمة له خلال ساعات.وكلّف حفتر، القائد العام للقوات المسلحة، في سبتمر الماضي، الفريق أول عبد الرازق حسين جمعـة الناظوري بمهام منصب القائد العام لمدة 3 أشهر، تمهيداً للترشح لانتخابات الرئاسة في ليبيا المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.وتفرض شروط الترشح للانتخابات، وفق ما تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية في اتفاق تشكيل الحكومة، على المترشح الاستقالة من منصبه أو تركه قبل الترشح بـ 3 أشهر.