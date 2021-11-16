كولومبيا تُبعد عنصرين من "حزب الله" عن أراضيها

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو، اليوم الإثنين، عن إبعاد عنصرين من "حزب الله" اللبناني عن الأراضي الكولومبية قبل شهرين، بدعوى ارتكابهما "عملًا إجراميًا".وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت)، قال مولانو في مقابلة مع صحيفة "إل تييمبو" المحلية: إن حزب الله تعقب تحركات دبلوماسيين ورجال أعمال أمريكيين وإسرائيليين في كولومبيا، حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة هناك.وأضافت الصحيفة، أن عنصري حزب الله خططوا لاستهداف رجل استخبارات إسرائيلي سابق، انتقامًا لاغتيال قائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني.