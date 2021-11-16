دولي

كولومبيا تُبعد عنصرين من "حزب الله" عن أراضيها

كولومبيا تُبعد عنصرين من "حزب الله" عن أراضيها
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو، اليوم الإثنين، عن إبعاد عنصرين من "حزب الله" اللبناني عن الأراضي الكولومبية قبل شهرين، بدعوى ارتكابهما "عملًا إجراميًا".

 وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت)، قال مولانو في مقابلة مع صحيفة "إل تييمبو" المحلية: إن حزب الله تعقب تحركات دبلوماسيين ورجال أعمال أمريكيين وإسرائيليين في كولومبيا، حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة هناك. 

وأضافت الصحيفة، أن عنصري حزب الله خططوا لاستهداف رجل استخبارات إسرائيلي سابق، انتقامًا لاغتيال قائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني.

أخبار ذات صلة

تأجيل شهادة نتنياهو في القضية 4000

تأجيل شهادة نتنياهو في القضية 4000

شرطة الاحتلال: تحييد قذيفة منذ الحرب العالمية الأولى في بتاح تكفا

شرطة الاحتلال: تحييد قذيفة منذ الحرب العالمية الأولى في بتاح تكفا

غاتس يُعين مستشاراً له بشأن قضايا الاستيطان

غاتس يُعين مستشاراً له بشأن قضايا الاستيطان

وزيرة إسرائيلية تطالب بإلغاء صفقة أنابيب نفط مع شركة إماراتية

وزيرة إسرائيلية تطالب بإلغاء صفقة أنابيب نفط مع شركة إماراتية

أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية &#34;كيم جونج أون&#34; منذ شهر

أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" منذ شهر

تفاصيل القمة الافتراضية بين الرئيسين الأميركي والصيني

تفاصيل القمة الافتراضية بين الرئيسين الأميركي والصيني

أمريكا: روسيا أجرت اختباراً لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية

أمريكا: روسيا أجرت اختباراً لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية

عالمياً: أكثر من خمسة مليون وفاة و253.8 مليون إصابة بـ (كورونا)

عالمياً: أكثر من خمسة مليون وفاة و253.8 مليون إصابة بـ (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قنيطة: محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية الأسير الحلبي بعد ثلاثة شهور

قنيطة: محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية الأسير الحلبي بعد ثلاثة شهور

الديمقراطية: ماذا تنتظر السلطة لتتحرك بما يليق بشعبنا ونضالاته وكرامته الوطنية؟

الديمقراطية: ماذا تنتظر السلطة لتتحرك بما يليق بشعبنا ونضالاته وكرامته الوطنية؟

الاحتلال يعتدي على سيدات مقدسيات

الاحتلال يعتدي على سيدات مقدسيات

الاحتلال يقتحم خربة حمصة الفوقا ويشرع بتصوير منشآت المواطنين

الاحتلال يقتحم خربة حمصة الفوقا ويشرع بتصوير منشآت المواطنين

الاحتلال يسلم اخطارات بوقف البناء لأصحاب منازل في نعلين

الاحتلال يسلم اخطارات بوقف البناء لأصحاب منازل في نعلين

تيسير خالد: سرطان الاستيطان يتفشى في جسد الضفة العربية والعالم لا يسمع لضعيف

تيسير خالد: سرطان الاستيطان يتفشى في جسد الضفة العربية والعالم لا يسمع لضعيف

شاهد: &#34;المواصلات&#34; و&#34;المرور&#34; بغزة تشرعان بحملة الفحص الشتوي للمركبات

شاهد: "المواصلات" و"المرور" بغزة تشرعان بحملة الفحص الشتوي للمركبات

مركز الإنسان يوجه رسالة للمجتمعين في مؤتمر مانحي الوكالة

مركز الإنسان يوجه رسالة للمجتمعين في مؤتمر مانحي الوكالة

منوعات

آخر التطورات الجديدة لحالة خالد الصاوي الصحية

آخر التطورات الجديدة لحالة خالد الصاوي الصحية

أنغام تتصدر الترند بعد طرح كليب أغنيتها الجديدة (هتشتاقوا)

أنغام تتصدر الترند بعد طرح كليب أغنيتها الجديدة (هتشتاقوا)

دينا تكشف حقيقة زواجها بعد ظهورها بفستان الزفاف

دينا تكشف حقيقة زواجها بعد ظهورها بفستان الزفاف

شاهد: الفنانة السعودية إلهام علي بإطلالة تخطف أنظار الجميع

شاهد: الفنانة السعودية إلهام علي بإطلالة تخطف أنظار الجميع

زينة تكشف عن سر عدم مشاركتها بهذا الفيلم والمسلسل

زينة تكشف عن سر عدم مشاركتها بهذا الفيلم والمسلسل

حنان مطاوع تصدم الجميع ببطل مسلسلها الجديد

حنان مطاوع تصدم الجميع ببطل مسلسلها الجديد

سميحة أيوب تهاجم منتقدي مسرحية (المومس الفاضلة)

سميحة أيوب تهاجم منتقدي مسرحية (المومس الفاضلة)

غادة عبد الرازق تكشف عن سرّ عدم حضورها المهرجانات

غادة عبد الرازق تكشف عن سرّ عدم حضورها المهرجانات

أصالة تتعرّض لموقف محرج بعد تمزق فستانها وتفاجئ الجمهور بهذا الطلب

أصالة تتعرّض لموقف محرج بعد تمزق فستانها وتفاجئ الجمهور بهذا الطلب

مَن الفنانة المصرية التي هاجمت وانتقدت تصرفات محمد رمضان؟

مَن الفنانة المصرية التي هاجمت وانتقدت تصرفات محمد رمضان؟

عربي

حفتر يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

حفتر يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

الإمارات: مستعدون للمساعدة في حل أزمة اللاجئين على حدود بيلاروسيا

الإمارات: مستعدون للمساعدة في حل أزمة اللاجئين على حدود بيلاروسيا

ليبيا: خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

ليبيا: خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

الأردن: الوضع الوبائي مستقر ولم نصل إلى مرحلة تستدعي فرض إغلاقات

الأردن: الوضع الوبائي مستقر ولم نصل إلى مرحلة تستدعي فرض إغلاقات