تأجيل شهادة نتنياهو في القضية 4000

رام الله - دنيا الوطنقبلت المحكمة المركزية في القدس اليوم الثلاثاء طلب زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بتأجيل شهادته في قضية 4000.وأوضح موقع (واللا) أن التأجيل جاء بعد معلومات جديدة كشفت أمس في القضية، وتم تأجيل شهادته إلى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر.وكان محامو الدفاع عن نتنياهو طلبوا من المحكمة المركزية في القدس رفض شهادة نير حيفتس الشاهد في القضية، وقالوا "إن ما أدلى به أمر بدائي".والقضية 4000 متهم فيها نتنياهو بدفع رشاوى وإساءة استخدام صلاحياته عندما شغل منصب رئيس الوزراء ووزير الاتصالات من 2014 إلى 2017، ومنح شركة بيزك صلاحيات مقابل تغطية إيجابية له في موقع (واللا) الذي تملكه.