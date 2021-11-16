الاحتلال يسلم اخطارات بوقف البناء لأصحاب منازل في نعلين

رام الله - دنيا الوطنسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أصحاب منازل إخطارات بوقف البناء في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من البلدة وسلمت منازل إخطارات بوقف البناء مجددا، علماً أنها كانت قد سلمت أصحابها إخطارات مطلع الشهر الجاري.وتمنع سلطات الاحتلال بناء المنازل في المناطق المصنفة "ج" لدواع أمنية، وقرب الجدار الفاصل والمواقع العسكرية والطرق الالتفافية للمستوطنين.وهدمت قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري عشرات المنازل في مختلف محافظات الضفة بحجة البناء بدون ترخيص.