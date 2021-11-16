شاهد: "المواصلات" و"المرور" بغزة تشرعان بحملة الفحص الشتوي للمركبات





















رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة النقل والمواصلات، بالتعاون مع إدارة المرور والنجدة بالشرطة في غزة، صباح اليوم الثلاثاء، بدء الحملة السنوية للفحص الشتوي الفني للمركبات في القطاع.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة، للإعلان عن الشروع بالفحص الشتوي لفحص المركبات والتأكد من صلاحيتها ومواءمتها للسير على الطريق، ومدى تأهيلها فنيًا لفصل الشتاء.وحضر المؤتمر مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة النقل والمواصلات خليل الزيان، ونائب مدير إدارة المرور والنجدة بالشرطة العقيد إبراهيم أبو جياب، إلى جانب ممثلين عن جمعيات السلامة المرورية.وقال الزيان خلال المؤتمر إن: "هذه الحملة تهدف لفحص الأجزاء الأساسية في المركبة للتأكد من صلاحيتها، وإشعار السائق بضرورة صيانة الخلل إن وجد، من أجل سيرها على الطريق بشكل آمن، لا سيما خلال فصل الشتاء".وأوضح أن الحملة تبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني/ نوفمبر ولمدة أربعة شهور، مُهيباً بالسائقين وأصحاب المركبات بضرورة تجهيز مركباتهم وفحصها استعدادًا لفصل الشتاء، من أجل ضمان سلامة مستخدمي الطريق.بدوره؛ أوضح العقيد إبراهيم أبو جياب، أن هذه الحملة السنوية التي تنفذها وزارة النقل والمواصلات وإدارة شرطة المرور تأتي هذا العام بالتزامن مع الجهود الحكومية للسلامة المرورية وضبط الحالة المرورية.وأكد أبو جياب، في تصريحات لموقع (الداخلية) على هامش المؤتمر، على ضرورة أن تكون المركبة جاهزة فنيًا لاستقبال فصل الشتاء من حيث عوامل الأمن والسلامة.ولفت إلى تلك العوامل تشمل سلامة الإطارات، والفرامل، والبطارية، وماسحات الزجاج، والمصابيح، مشيراً إلى أنه يتم تمييز المركبات الصالحة للسير من خلال مُلصق على الزجاج الأمامي للمركبة.يذكر أن إدارة المرور والنجدة بالشرطة، كثّفت صباح الأحد الماضي، انتشارها في محافظات قطاع غزة، لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بإجراءات الفحص والترخيص، وذلك ضمن إجراءاتها المتواصلة لضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.