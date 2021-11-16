شرطة الاحتلال: تحييد قذيفة منذ الحرب العالمية الأولى في بتاح تكفا

رام الله - دنيا الوطنحيّد خبراء المتفجرات بشرطة الاحتلال، قذيفة بريطانية قديمة منذ الحرب العالمية الأولى في بتاح تكفا وسط إسرائيل.وذكر موقع (واللا) أن القذيفة عثر عليها خلال أعمال حفريات في موقع بناء في بتاح تكفا، حيث شكلت خطورة على العاملين هناك بعد أن سقطت أثناء انتشال التراب.وأوضح أن الشرطة طوقت وعزلت منطقة عبور المشاة حفاظا على الأمن والسلامة العامة تحسبا لأي طارئ، فيما أجرت عمليات بحث وتمشيط عن قذائف إضافية.وأشار الموقع إلى أن الخبراء فحصوا القذيفة ووجدوا أنها تحتوي على مواد متفجرة نشطة، ويجب تفجيرها.