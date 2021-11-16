شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: الشخص الذي لم يتلق لقاح (كورونا) يمكن أن يحصل على لقاح الإنفلونزا

الصحة بغزة: الشخص الذي لم يتلق لقاح (كورونا) يمكن أن يحصل على لقاح الإنفلونزا
رام الله - دنيا الوطن
أفاد د. مجدي ضهير نائب مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، باستمرار برامج حملة الحث على التطعيم حيث حصل 500 ألف شخص على التطعيم حتى اللحظة وهذه نسبة بعيدة عن المناعة المجتمعية، مشيراً إلى أن الوزارة  تخطط إلى النزول بأعمار المُطعمين وتحديدا طلبة المدارس من 12-15 سنة وهذه الفئة الكبيرة ستدخل خلال الأيام المقبلة ضمن حملة التطعيم. 

 وأضاف ضهير في حديث إذاعي: "شرعنا بإعطاء الجرعة المعززة ومتوفر لدينا لقاح فايزر وبنسبة أقل لقاح "سبوتنيك لايت" و"مودرنا" لافتاً إلى أنه حسب الدراسات الموجودة الشخص الذي لم يتلق لقاح كورونا نهائياً يمكن أن يحصل على اللقاح وفي نفس الجلسة بالذراع الآخر يمكن أن يحصل على لقاح انفلونزا الموسمية". 

ونبه إلى أن من حصل على لقاح (كورونا) يمكن أن ينتظر أسبوعين ثم يحصل على اللقاح الخاص بالانفلونزا الموسمية والعكس صحيح.

وقال: نشهد استقراراً في الحالة الوبائية بقطاع غزة لكن للأسف لا تزال هناك حالات موجودة في غرف العناية المركزية وهي حالات حرجة نسعى لإنقاذ حياتها، مردفاً، معدلات التسجيل ودخول المستشفيات في تراجع مستمر ونقترب من انتهاء الموجة الثالثة في الأيام المقبلة. 

وأشار إلى أن الوزارة تعول على ضرورة حصول الناس على التطعيم وأيضا الالتزام بالإجراءات الوقائية، ورفع مستوى التطعيم ووصوله لنحو 70 % نضمن عدم الدخول بموجات عنيفة من فيروس (كورونا).

وأوضح أن الخروج من موجة لا يعني القضاء على الفيروس ونحن مرشحون للدخول في موجات مقبلة. 

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