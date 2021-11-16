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الإمارات: مستعدون للمساعدة في حل أزمة اللاجئين على حدود بيلاروسيا

الإمارات: مستعدون للمساعدة في حل أزمة اللاجئين على حدود بيلاروسيا
اللاجئون على حدود الاتحاد الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أبدت استعدادها  للتنسيق لحل أزمة اللاجئين على حدود بيلاروسيا مع الاتحاد الأوروبي.

وقال لوكاشينكو: "هناك العديد من الأشخاص الطيبين المستعدين لتقديم مساهمة كبيرة في حل الوضع مع اللاجئين وليس فقط على حدود بيلاروسيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا"، بحسب ما نقلت وكالة (بيلتا) البيلاروسية.

وأضاف: "أود أن أشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة هذا البلد لديه خبرة واسعة في العمل مع اللاجئين، وقد شاركوا بالفعل في حل قضايا مماثلة في العالم وعملوا مع آلاف اللاجئين وهم مستعدون للمساعدة".

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت بولندا حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لبيلاروسيا، ولتعزيز الأمن، أرسلت السلطات أفرادا عسكريين وقوات شرطة إضافية إلى الحدود، وأقامت أسوارا من الأسلاك الشائكة في مواقع مختلفة.

وكانت الحدود البولندية - البيلاروسية قد شهدت توتراً بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، الاثنين الماضي، لمحاولة عبورها باتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.

وقامت السلطات البولندية بنشر 10 آلاف جندي من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.

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