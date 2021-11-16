القناة (12) الإسرائيلية تنشر تفاصيل لقاء رئيس الشاباك الجديد بالرئيس عباس





فيما رفض مكتب رئيس الشاباك التعقيب للقناة 12 على هذه الاجتماعات.



وأكد مسؤول إسرائيلي كبيرلإذاعة جيش الاحتلال على أن لقاء رئيس الشاباك بأبو مازن، والاجتماع تم بالتنسيق المسبق مع المستوى السياسي ورئيس الوزراء بينيت.



من جانبها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): "إن هذا أول لقاء بين الطرفين منذ تولي بار المنصب الشهر الماضي، وتم تعريف الاجتماع على أنه اجتماع تمهيدي تعارفي، وناقش الطرفان الوضع الاقتصادي الصعب للسلطة والتنسيق الأمني ​​مع إسرائيل.









رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة (12) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن رونين بار رئيس جهاز الشاباك الجديد، التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة لرام الله الأسبوع الماضي، وذلك ضمن محاولات لعرقلة محاولة (حمـاس) بتعزيز نفوذها في الضفة وتقويض الاستقرار الأمني في المنطقة.في السياق، أكدت القناة الإسرائيلية على أن هذا اللقاء يأتي بعد لقاء آخر بين رئيس الشاباك في القاهرة مع عباس كامل وزير المخابرات المصري، والذي يتناول التعاون مع مصر في محاربة التنظيمات في سيناء، وكذلك محاربة (حماس) وتحضيرًا لزيارة وزير المخابرات لإسرائيل في الأيام المقبلة.