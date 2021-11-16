غزة: حالتا وفاة و23 إصابة جديدة بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة، و23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، فيما سجلت 253 حالة تعافي بعد إجراء 170 فحصاً مخبرياًوأضافت الوزارة، في تقريرها اليوم عن الحالة الوبائية، أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 185860 إصابة، والحالات النشطة بلغت 1981 حالة، فيما وصل الإجمالي التراكمي للوفيات 1624 حالة.وأشارت الوزارة، إلى أن الإجمالي التراكمي لحالات التعافي بلغ 182255 حالة، فيما تحتاج 74 حالة إلى رعاية طبية في المستشفى، وسجل 48 حالة خطيرة وحرجة.وقالت الوزارة: إن عدد التطعيمات التي وصلت إلى قطاع غزة بلغ 1606760 جرعة، فيما تلقى 490258 شخصاً التطعيم.