شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية تحذر من إخلاء عائلات أرمنية من منازلها

الإسلامية المسيحية تحذر من إخلاء عائلات أرمنية من منازلها
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات البطريرك الأرمني بسحب كافة القضايا المرفوعة لدى المحاكم الاسرائيلية على عدد من العائلات الأرمنية لاخلائها من الحي الأرمني في القدس.

و اعتبرت الهيئة في رسالة وجهها الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية ان قرارات الاخلاء تشكل سابقة خطيرة لا يمكن القبول بها ومساً خطيراً بالوجود التاريخي للمسيحيين الأرمن في مدينة القدس.

 وحذرت الرسالة من أن اللجوء الى المحاكم الاسرائيلية من جانب البطريركية لاخلاء ابناء الطائفة من منازلهم التي عاشوا فيها مئات السنين، هو شكل من أشكال التهجير القسري ويسهم في تقويض الوجود المسيحي في وقت يواجه فيه هذا الوجود تراجعاً مقلقاً يهدد بفقدان المدينة المقدسة جزءاً أصيلاً من تاريخهاوحاضرها ومستقبلها الاسلامي المسيحي.

و دعت الهيئة في رسالتها البطريرك الى الغاء كافة القضايا المرفوعة على العائلات الأرمنية وايجاد حلول لقضايا الاجارة بعيداً عن محاكم الاحتلال بما يضمن الحفاظ على الوجود الأرمني في مدينة القدس.

 كما طالبت الهيئة البطريرك الأرمني بالغاء عقد تأجير قطعة الأرض المعروفة باسم "حديقة البقر" في الحي الأرمني لمستثمر يهودي لاقامة فندق بعد ان قامت البطريركية بتأجيرها لبلدية الاحتلال لمدة عشر سنوات واقامة الفندق بعد انتهاء مدة الايجارة.

 وأكدت الهيئة على خطورة هذا التأجير وتداعياته على الوضع القائم في الحي الأرمني وتغيير هويته وطابعه الديني والتاريخي لصالح الوجود الاستيطاني، واشارت الهيئة بأن هذه الأرض هي ملك للطائفة الأرمنية المقدسية ولايحق للبطريرك التصرف بها على هذا النحو الخطير.

 واستذكرت الهيئة في رسالتها مواقف الرئيس الشهيد ياسرعرفات الذي رفض بشدة التخلي عن الحي الأرمني اثناء المفاوضات مع الاسرائيليين.

 وطالبت الهيئة البطريرك الأرمني بتحمل مسؤولياته الدينية والوطنية بالمحافظة على حقوق وممتلكات الطائفة الأرمنية والغاء كل الاتفاقات التيمن شأنها الاخلال بالوضع القائم ليس في الحي الأرمني فحسب وانما في مدينة القدس.

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