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الرئيس العراقي: ما زلنا نواجه تحديات أمنية تتطلب تعاونا إقليمياً

الرئيس العراقي: ما زلنا نواجه تحديات أمنية تتطلب تعاونا إقليمياً
الرئيس العراقي برهم صالح
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تزال تواجه تحديات الأمن، ما يتطلب تعاونًا وتواصلًا إقليميًا.

وأوضح صالح  في كلمة ألقاها بمنتدى "السلام والأمن في الشرق الأوسط"، الذي تنظمه الجامعة الأمريكية أن "العراق يواجه تحديات الأمن والتطرف، وهذه لا تحل بإجراءات محلية، بل تتطلب تعاونًا وتواصلًا إقليميًا، رغم الخلافات العميقة في المنطقة".

وأضاف: "لا تزال جماعات إرهابية بينها (داعش) و(بي كا كا) تنتشر في دول المنطقة، على رأسها العراق وسوريا، وهو ما يشكل تهديدًا لدول المنطقة والعالم".

وتابع: "الشرق الأوسط يشهد مرحلة انتقالية وتحولات تمثل نقطة مفصلية في المنطقة، ومركز الكثير من هذه التحولات هو العراق، وما سيحدث في البلاد سيكون له تبعات كبيرة على المنطقة".

وفيما يتعلق بأزمة الانتخابات العراقية، أعرب صالح عن أمله في خروجها "بنتائج مقبولة قانونياً ودستورياً، لإعادة ترتيب وتشكيل حكومة فاعلة تلبي تطلعات العراقيين".

والأسبوع الماضي، بلغت التوترات ذروتها في العراق، حيث نجى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال باستخدام طائرات مسيرة مفخخة استهدفت منزله وسط بغداد.

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