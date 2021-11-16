وزيرة إسرائيلية تطالب بإلغاء صفقة أنابيب نفط مع شركة إماراتية



وقالت الحرار، في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "يجب إلغاء هذا الاتفاق، فلا فائدة منها المخاطر البيئية"، وفق ما نقلته (عكا) للشؤون الإسرائيلية.



ولم تقرر الحكومة الإسرائيلية بعد ما إذا كانت ستعطي الضوء الأخضر للصفقة بين شركة خطوط الأنابيب (أوروبا-آسيا) المملوكة للحكومة في إسرائيل، و(ميد ريد لاند بريدج) وهي شركة لها ملاك من الإمارات وإسرائيل.





رام الله - دنيا الوطنطالب كارين الحرار وزير الطاقة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء صفقة خطوط أنابيب نفط مع شركة إماراتية، بحسب موقع القناة (العبرية السابعة).