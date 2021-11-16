ليبيا: خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية





رام الله - دنيا الوطنأعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا والمقررعقدها في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.وقال حفتر في كلمة متلفزة: "استجابة للجهود والمبادرات لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها، وامتثالاً للقواعد الديمقراطية وتطبيقاً لخارطة الطريق السياسية، أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية".وأعرب حفتر في كلمته عن ترحيبه بالمبادرات البناءة التي قدمتها بعض الدول للحث على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد باعتبارها المخرج الوحيد من الأزمة الحادة التي تشهدها ليبيا.وأكد حفتر أن ترشحه للانتخابات "ليس طلباً للسلطة بل لقيادة الشعب الليبي في مرحلة مصيرية نحو العزة والتقدم والازدهار".وأضاف قائد الجيش الوطني الليبي: "نتعهد بالدفاع عن ثوابت ليبيا الوطنية، وعلى رأسها وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها" متابعاً: "لا شيء في منهجنا سيعلو وحدة البلاد أو سيادتها أو هيبتها أو كرامتها أو أمنها واستقلالها".وأعلن عماد السايح، رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات، عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الاثنين، تمهيداً لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.وقال السايح، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة ستستمر حتى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بينما ستتواصل لطلبات المرشحين بالانتخابات النيابية حتى 7 كانون الأول/ ديسمبر.وأكد أن المفوضية استلمت من مجلس النواب الليبي كل التعديلات الفنية، التي ستمكنها من تنفيذ العمليتين الانتخابيتين دون الطعن في إجراءات تنفيذها منبها إلى أن قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون عبر مكاتب المفوضية في طرابلس وبنغازي وسبها فقط.