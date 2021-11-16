الأردن: الوضع الوبائي مستقر ولم نصل إلى مرحلة تستدعي فرض إغلاقات



وأمس الإثنين، سجل الأردن 17 وفاة و3441 إصابة جديدة بالفيروس بنسبة فحوص إيجابية قدرها 7.26%.



وأشارت إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة في الأردن سيقوم بتحليل الأرقام المسجلة الاثنين، من حيث المكان الموجودة فيه لتحديد الارتفاع في أي محافظة وفي أي فئة عمرية.



وأضافت القطب: "قد يكون في بعض المحافظات عدد قليل من المفحوصين مقارنة مع عدد كبير في محافظة أخرى فهذا الاختلاف يجب دراسته بدقة أكثر".



وتابعت: "إذا نظرنا إلى توزيع الأعداد التي تم تأكيدها في المحافظات، ففي عمّان التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، نسبة الإيجابية 5%"، وفق القطب التي قالت إن "نسبة الإيجابية (في الفحوص) قد تصل إلى 12% في محافظات أخرى وذلك لأن عدد الحالات المؤكدة قليل بالنسبة لعدد السكان".



ودعت إلى الإقبال على تلقي اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)، وهو "من الأمور التي تمنع تفشي المرض"، إضافة إلى الالتزام بالتباعد الجسدي وإجراءات الوقاية العامة.



وطالبت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في الأردن، بالتشديد في عزل المصابين بالفيروس في البيوت، علماً بأن هناك نحو 30 ألف حالة نشطة في المملكة.







رام الله - دنيا الوطنأكدت رائدة القطب، رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في الأردن، الثلاثاء، أن الوضع الوبائي في الأردن ما زال مستقراً رغم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، مشيرة إلى عدم الوصول إلى مرحلة تستدعي فرض إغلاقات.وقالت القطب في حديثها لقناة (المملكة) الأردنية، إن "الارتفاع في عدد الإصابات بـ(كورونا) متوقعاً قياساً بالزيادة التي رأيناها على مدى أسابيع ماضية"، لافتة إلى أن "هذا الارتفاع في ازدياد وجعلنا نقلق".